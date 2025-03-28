В Украину вернули тела 909 погибших защитников

28 марта Украина провела очередную меру репатриации тел военных, погибших на войне. Домой вернули останки 909 защитников.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными.

Среди тех, кого удалось вернуть, воины, погибшие на Кураховском, Покровском, Бахмутском, ⁠Угледарском, Луганском и Запорожском направлениях, а также те, кого удалось репатриировать из моргов на территории России.

В Координационном штабе отметили, что погибших удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба, Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ, Объединенного центра СБУ, МВД Украины, Офиса уполномоченного ВР Украины по правам человека, Секретариата уполномоченного по вопросам и Украины.

Передача тел павших украинских военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций. ВСУ перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения для дальнейшей идентификации.

Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших защитников. После этого тела героев будут переданы их родным для достойного погребения на родной земле.

Напомним, по итогам репатриационных мероприятий 1 4 февраля удалось вернуть тела 757 павших воинов.