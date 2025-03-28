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В Украину вернули тела 909 погибших защитников
28 марта Украина провела очередную меру репатриации тел военных, погибших на войне. Домой вернули останки 909 защитников.
Об этом сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными.
Среди тех, кого удалось вернуть, воины, погибшие на Кураховском, Покровском, Бахмутском, Угледарском, Луганском и Запорожском направлениях, а также те, кого удалось репатриировать из моргов на территории России.
В Координационном штабе отметили, что погибших удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба, Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ, Объединенного центра СБУ, МВД Украины, Офиса уполномоченного ВР Украины по правам человека, Секретариата уполномоченного по вопросам и Украины.
Передача тел павших украинских военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций. ВСУ перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения для дальнейшей идентификации.
Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших защитников. После этого тела героев будут переданы их родным для достойного погребения на родной земле.
Напомним, по итогам репатриационных мероприятий 1 4 февраля удалось вернуть тела 757 павших воинов.