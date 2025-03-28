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В Україну повернула тіла 909 загиблих захисників

обмін тілами
В Україну повернула тіла 909 загиблих оборонців

28 березня Україна провела черговий захід репатріації тіл військових, загиблих на війні. Додому повернули останки 909 захисників.

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Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Серед тих, кого вдалося повернути, воїни, загиблі на Курахівському, Покровському, Бахмутському, ⁠Вугледарському, Луганському та Запорізькому напрямках, а також ті, кого вдалося репатріювати із моргів на території Росії.

У Координаційному штабі зазначили, що полеглих військових вдалося повернули за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ, Об'єднаного центру СБУ, МВС України, Офісу уповноваженого ВР України з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Фото 2 — В Україну повернула тіла 909 загиблих захисників

Передача тіл полеглих українських військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. ЗСУ перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ для подальшої ідентифікації.

Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих захисників. Після цього тіла героїв будуть передані їхнім рідним для гідного поховання на рідній землі.

Нагадаємо, за підсумками репатріаційних заходів 14 лютого вдалося повернути тіла 757 полеглих воїнів.

Автор:
Світлана Манько