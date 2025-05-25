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В военных вузах сменят именные стипендии

стипендии
В военных вузах отменят 28 советских стипендий / Минобороны

Кабинет министров одобрил проект указа президента, предусматривающий новый подход к присвоению повышенных академических стипендий в военных учебных заведениях. Теперь такие стипендии для курсантов, слушателей и адъюнктов будут назначаться в честь погибших защитников и защитниц Украины.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Правительственный портал.

Речь идет о рамочном документе, который формирует правовую основу для дальнейшей разработки конкретного механизма присвоения таких стипендий.

Согласно концепции, предложенной Министерством обороны, окончательный перечень стипендий и количество получателей будут определяться отдельными правительственными решениями на основе представлений оборонного ведомства.

Кроме того, проектом акта предусмотрена отмена указа президента № 209 от 11 февраля 2000 года, которым были основаны стипендии имени героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

В настоящее время в военных учебных заведениях Украины выплачивается 28 стипендий имени советских военных. Согласно действующим нормам, курсанты среди гражданской молодежи получают стипендии в размере, равном двойному денежному обеспечению. Для курсантов военной службы по контракту, а также слушателей и адъюнктов предусмотрено повышение выплат на 100% от должностного оклада.

Напомним, с мая 2025 года курсанты высших военных учебных заведений, учебных подразделений высшего образования и учреждений профессионального высшего военного образования начали получать повышенное денежное довольствие.

Автор:
Татьяна Гойденко