У військових вишах змінять іменні стипендії

Кабінет міністрів схвалив проект указу президента, що передбачає новий підхід до присвоєння підвищених академічних стипендій у військових навчальних закладах. Відтепер такі стипендії для курсантів, слухачів та ад’юнктів призначатимуться на честь загиблих захисників і захисниць України.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Урядовий портал.

Йдеться про рамковий документ, який формує правове підґрунтя для подальшої розробки конкретного механізму присвоєння таких стипендій.

Згідно з концепцією, запропонованою Міністерством оборони, остаточний перелік стипендій і кількість отримувачів визначатиметься окремими урядовими рішеннями на основі подань оборонного відомства.

Окрім того, проектом акту передбачено скасування указу президента № 209 від 11 лютого 2000 року, яким було засновано стипендії імені героїв Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років. Це рішення ухвалене відповідно до положень закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

Наразі у військових закладах освіти України виплачується 28 стипендій імені радянських військових. Згідно з чинними нормами, курсанти з-поміж цивільної молоді отримують стипендії у розмірі, що дорівнює подвійному грошовому забезпеченню. Для курсантів військової служби за контрактом, а також слухачів і ад’юнктів, передбачено підвищення виплат на 100% від посадового окладу.

Нагадаємо, з травня 2025 року курсанти вищих військових навчальних закладів, навчальних підрозділів вищої освіти та закладів фахової передвищої військової освіти почали отримувати підвищене грошове забезпечення.