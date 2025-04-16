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В Харькове завершили строительство двух подземных школ: когда начнут работать

школа
Харьков готовится открыть еще две подземные школы.

В Харькове завершили строительство еще двух подземных школ, которые откроют сразу после Пасхи.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает Укринформ.

Подземные учебные заведения Харькова

В Харькове 22 апреля откроют еще две подземные школы. Как сообщил Терехов, в этих учебных заведениях также будут проводить подготовительные занятия для детей старшего дошкольного возраста — в выходные дни.

Сейчас в городе проживает более 60 тысяч детей школьного возраста, поэтому потребность в безопасном обучении остается высокой.

Также продолжаются проектные работы над первым подземным детским садом. По словам мэра, это сложный проект, ведь требования к таким заведениям существенно отличаются от школьных — дети должны проводить там большую часть дня, включая отдых и сон.

Терехов отметил, что подобных реализованных проектов пока нет в мире, а стоимость такого объекта будет значительно выше подземной школы. Финансирование планируется исключительно из городского бюджета.

"Надеюсь, что проект разработаем в этом году, потом надо будет определиться со сметой", — подытожил Терехов.

О подземных школах в Украине

Подземные школы – это не только укрытие, но и полноценные образовательные пространства, гарантирующие стабильное обучение даже в самых сложных условиях.

Подземные школы строят в Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской (Кривой Рог), Херсонской, Черниговской, Сумской областях .

Заметим, что Харьков был первым прифронтовым городом, где местные власти начали тестировать подземное обучение. Так, в Харьковской области продолжается строительство шести подземных школ. Еще 16 таких проектов находятся в стадии разработки.

В Николаевской области появились  две подземные школы, обеспечивающие безопасное офлайн-обучение даже во время длительных воздушных тревог.

Автор:
Ольга Опенько