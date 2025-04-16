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У Харкові завершили будівництво двох підземних шкіл: коли почнуть працювати

школа
Харків готується відкрити ще дві підземні школи.

У Харкові завершили будівництво ще двох підземних шкіл, які відкриють одразу після Великодня. 

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує Укрінформ.

Підземні навчальні заклади Харкова

У Харкові 22 квітня відкриють ще дві підземні школи. Як повідомив Терехов, у цих навчальних закладах також проводитимуть підготовчі заняття для дітей старшого дошкільного віку — у вихідні дні.

Наразі в місті проживає понад 60 тисяч дітей шкільного віку, тож потреба в безпечному навчанні залишається високою.

Також тривають проєктні роботи над першим підземним дитячим садком. За словами мера, це складний проєкт, адже вимоги до таких закладів суттєво відрізняються від шкільних — діти мають проводити там більшу частину дня, включно з відпочинком і сном.

Терехов зазначив, що подібних реалізованих проєктів наразі немає у світі, а вартість такого об'єкта буде значно вищою за підземну школу. Фінансування наразі планується виключно з міського бюджету.

"Маю надію, що проєкт розробимо в цьому році, потім треба буде визначитися з кошторисом", – підсумував Терехов

Про підземні школи в України

Підземні школи — це не лише укриття, а й повноцінні освітні простори, що гарантують стабільне навчання навіть у найскладніших умовах.

Підземні школи наразі будують у Харківській, Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській (Кривий Ріг), Херсонській, Чернігівській, Сумській областях.

Зауважимо, що Харків був першим прифронтовим містом, де місцева влада почала тестувати підземне навчання. Так,  у Харківській області триває будівництво шести підземних шкіл. Ще 16 таких проєктів перебувають на стадії розробки.

У Миколаївській області з’явилися дві підземні школи, що забезпечують безпечне офлайн-навчання навіть під час тривалих повітряних тривог. 

Автор:
Ольга Опенько