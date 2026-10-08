Венгрия готовит масштабную энергореформу из-за самых высоких цен на электричество в Европе

Венгрия работает над масштабной перестройкой энергетической отрасли, чтобы существенно снизить стоимость электроэнергии, которая является одной из самых высоких в Европе.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Государственный секретарь Министерства энергетики Венгрии Андраш Тотт на конференции издания Portfolio в Будапеште заявил в четверг, 8 октября, что страна планирует достичь энергетического суверенитета и значительно сократить импорт природного газа и сырой нефти.

Администрация премьер-министра Петера Мадяра пытается преодолеть растущую зависимость от российских энергоносителей, возникшую при Викторе Орбане, и уменьшить расходы на импортный ток.

Что предполагает план модернизации

По словам чиновника, существующая энергосистема стала фактором снижения конкурентоспособности страны и нуждается в перестройке с нуля. Программа модернизации включает следующие шаги:

отмена запрета на инвестиции в ветровую энергетику и создание 4 гигаваттов новых ветровых мощностей к 2032 году (закупочные процессы уже продолжаются, а новых проектов в этой области не было 15 лет);

строительство не менее 3 гигаватт мощностей систем накопления энергии к 2028 году;

продление срока эксплуатации действующих энергоблоков АЭС "Пакш" мощностью 2000 мегаватт;

стимулирование корпоративных инвестиций в энергоэффективность

В Венгрии уже построено почти 9 гигаваттов солнечных станций, но из-за дефицита мощностей сохранения страна часто продает энергию по низким ценам, а покупает в периоды пиковых высоких цен. Сейчас в Венгрии зафиксированы самые высокие в Европе ночные пиковые цены на электроэнергию - 183,1 евро (205 долларов) за мегаватт-час.

В правительстве рассчитывают, что благодаря реформе оптовые цены на электроэнергию упадут более чем на 60% — примерно до 50 евро за мегаватт-час до 2040 года по сравнению с нынешними около 128 евро в системе, которая частично возлагается на газовые электростанции.

Требования ЕС и погрузка на бюджет

Реформа совпадает с будущей директивой Евросоюза по запрету импорта российского газа и необходимостью сократить дефицит государственного бюджета. Венгрия должна уменьшить дефицит с примерно 7,5% ВВП в этом году до 3% к 2030 году для выполнения требований по переходу на евро в конце десятилетия.

Ключевой задачей является оптимизация программы субсидирования коммунальных услуг для населения, которая в прошлом году стоила бюджету около 2,5 млрд долларов. По словам Тотта, эта программа остается "нежизнеспособной" даже при снижении цен на газ.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия может через год отказаться от российского газа и пересматривает АЭС "Пакш". Венгрия может в течение года полностью заменить российский газ поставками из других источников и выполнить требования ЕС по отказу от него. Параллельно правительство пересматривает расширение АЭС "Пакш" с участием России и ищет альтернативных поставщиков нефти.