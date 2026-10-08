Угорщина готує масштабну енергореформу через найвищі ціни на електрику в Європі

Угорщина працює над масштабною перебудовою енергетичної галузі, щоб суттєво зменшити вартість електроенергії, яка наразі є однією з найвищих у Європі.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Державний секретар Міністерства енергетики Угорщини Андраш Тотт під час конференції видання Portfolio в Будапешті заявив у четвер, 8 жовтня, що країна планує досягти енергетичного суверенітету та значно скоротити імпорт природного газу й сирої нафти.

Адміністрація прем'єр-міністра Петера Мадяра намагається подолати зростаючу залежність від російських енергоносіїв, яка виникла за часів Віктора Орбана, та зменшити витрати на імпортний струм.

Що передбачає план модернізації

За словами посадовця, наявна енергосистема стала фактором зниження конкурентоспроможності країни і потребує перебудови з нуля. Програма модернізації включає такі кроки:

скасування заборони на інвестиції у вітрову енергетику та створення 4 гігаватів нових вітрових потужностей до 2032 року (закупівельні процеси вже тривають, а нових проєктів у цій галузі не було 15 років);

будівництво щонайменше 3 гігаватів потужностей систем накопичення енергії до 2028 року;

продовження терміну експлуатації діючих енергоблоків АЕС "Пакш" потужністю 2 000 мегаватів;

стимулювання корпоративних інвестицій в енергоефективність.

В Угорщині вже збудовано майже 9 гігаватів сонячних станцій, але через дефіцит потужностей збереження країна часто продає енергію за низькими цінами, а купує в періоди пікових високих цін. Зараз в Угорщині зафіксовано найвищі в Європі нічні пікові ціни на електроенергію — 183,1 євро (205 доларів) за мегават-годину.

В уряді розраховують, що завдяки реформі оптові ціни на електроенергію впадуть більш ніж на 60% — до приблизно 50 євро за мегават-годину до 2040 року порівняно з нинішніми близько 128 євро в системі, яка частково покладається на газові електростанції.

Вимоги ЄС та навантаження на бюджет

Реформа співпадає з майбутньою директивою Євросоюзу щодо заборони імпорту російського газу та необхідністю скоротити дефіцит державного бюджету. Угорщина має зменшити дефіцит із приблизно 7,5% ВВП цього року до 3% до 2030 року для виконання вимог щодо переходу на євро наприкінці десятиліття.

Ключовим завданням є оптимізація програми субсидування комунальних послуг для населення, яка торік коштувала бюджету близько 2,5 млрд доларів. За словами Тотта, ця програма залишається "нежиттєздатною" навіть за умов зниження цін на газ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина може за рік відмовитися від російського газу і переглядає АЕС "Пакш". Угорщина може протягом року повністю замінити російський газ постачаннями з інших джерел і виконати вимоги ЄС щодо відмови від нього. Паралельно уряд переглядає розширення АЕС "Пакш" за участю Росії та шукає альтернативних постачальників нафти.