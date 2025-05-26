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Виктор Новиков возглавил правление НАК "Недра Украины": что о нем известно
Виктор Новиков назначен председателем правления частного акционерного общества "Национальная акционерная компания "Недра Украины". Соответствующий приказ подписал председатель Государственной службы геологии и недр Украины Олег Гоцинец.
"Его задачей является возобновление работ на перспективных участках недр с залежями углеводородного сырья и титана, а также привлечение инвестиций в отрасль. Мы ожидаем, что его опыт и профессионализм будут способствовать эффективной реализации государственной политики в геологии и недропользовании, обеспечат прозрачную и результативную деятельность компании", — отметил глава Госгеонадр Олег Гоцинец.
Перед ним компания поставила амбициозные цели, в частности:
- активизация производственных процессов;
- модернизация подходов к управлению недрами и повышение инвестиционной привлекательности предприятия.
Предыдущим руководителем НАК "Надра Украины" с декабря 2019 был Тарас Кузьмич.
Что известно о Викторе Новикове?
Как отметили в "Недрах Украины", Новиков является управленцем с многолетним опытом работы в отрасли. Он работал в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, на руководящих должностях в ГП "Янтарь Украины", возглавлял ГП "Украинская геологическая компания".
О "Недрах Украины"
НАК "Недра Украины" владеет специальными разрешениями на пользование недрами с залежями углеводородов, титана и золота. Выполнение работ по государственной программе развития минерально-сырьевой базы, научно-исследовательские, проектно-изыскательские, гидродинамические работы. Осуществляет экспертную оценку и мониторинг состояния окружающей среды, проводит буровые работы с целью геологического изучения недр и другое.
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