Віктор Новіков очолив правління НАК "Надра України": що про нього відомо

Віктор Новіков призначений головою правління приватного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Надра України". Відповідний наказ підписав голова Державної служби геології та надр України Олег Гоцинець.

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"Його завданням є відновлення робіт на перспективних ділянках надр із покладами вуглеводневої сировини та титану, а також залучення інвестицій у галузь. Ми очікуємо, що його досвід і фаховість сприятимуть ефективній реалізації державної політики в геології та надрокористуванні, забезпечать прозору й результативну діяльність компанії, – зазначив голова Держгеонадр Олег Гоцинець.

Перед ним компанія поставила амбітні цілі, зокрема:

активізація виробничих процесів;

модернізація підходів до управління надрами та підвищення інвестиційної привабливості підприємства.

Попереднім керівником НАК "Надра України" з грудня 2019 року був Тарас Кузьмич.

Що відомо про Віктора Новікова?

Як зазначили у "Надрах України", Новіков є управлінецем із багаторічним досвідом роботи в галузі. Він працював у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України, на керівних посадах у ДП "Бурштин України", очолював ДП "Українська геологічна компанія".

Про "Надра України"

НАК "Надра України" володіє спеціальними дозволами на користування надрами з покладами вуглеводнів, титану та золота. Виконує роботи за державною програмою розвитку мінерально-сировинної бази, науково-дослідні, проєктно-вишукувальні, гідродинамічні роботи. Здійснює експертну оцінку та моніторингу стану навколишнього середовища, проводить бурові роботи з метою геологічного вивчення надр та інше.

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