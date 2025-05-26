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Віктор Новіков очолив правління НАК "Надра України": що про нього відомо

Віктор Новіков, прапор України
Віктор Новіков очолив правління НАК "Надра України". Фото: facebook.com/geonadra

Віктор Новіков призначений головою правління приватного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Надра України". Відповідний наказ підписав голова Державної служби геології та надр України Олег Гоцинець.

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"Його завданням є відновлення робіт на перспективних ділянках надр із покладами вуглеводневої сировини та титану, а також залучення інвестицій у галузь. Ми очікуємо, що його досвід і фаховість сприятимуть ефективній реалізації державної політики в геології та надрокористуванні, забезпечать прозору й результативну діяльність компанії, – зазначив голова Держгеонадр Олег Гоцинець.

Перед ним компанія поставила амбітні цілі, зокрема:

  • активізація виробничих процесів; 
  • модернізація підходів до управління надрами та підвищення інвестиційної привабливості підприємства.

Попереднім керівником НАК "Надра України" з грудня 2019 року був Тарас Кузьмич.

Що відомо про Віктора Новікова?

Як зазначили у "Надрах України", Новіков є управлінецем із багаторічним досвідом роботи в галузі. Він працював у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України, на керівних посадах у ДП "Бурштин України", очолював ДП "Українська геологічна компанія".

Про "Надра України"

НАК "Надра України" володіє спеціальними дозволами на користування надрами з покладами вуглеводнів, титану та золота. Виконує роботи за державною програмою розвитку мінерально-сировинної бази, науково-дослідні, проєктно-вишукувальні, гідродинамічні роботи. Здійснює експертну оцінку та моніторингу стану навколишнього середовища, проводить бурові роботи з метою геологічного вивчення надр та інше.

Нагадаємо,14 травня Сергій Корецький почав роботу на посаді голови "Нафтогазу". Під час представлення нового очільника "Нафтогаз України" голова Наглядової ради Ентоні Маріно підкреслив важливість місії компанії в умовах війни та відзначив професійність багатотисячного колективу

Автор:
Тетяна Ковальчук