В "Укрзалізниці" змінили склад правління: кого призначили

Кабінет міністрів 1 квітня змінив склад правління АТ "Укрзалізниця". Роботу в компанії завершили Євген Лященко та В’ячеслав Єрьомін.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що відповідне розпорядження оприлюднено на сайті уряду.

Як зауважують в УЗ, всі новопризначені керівники мають значний досвід роботи в компанії та реалізації антикризових заходів.

Які завдання перед новою командою УЗ

Як повідомляється, перед оновленою командою правління "Укрзалізниці" стоїть низка викликів та завдань:

посилення ефективності вертикалей, враховуючи падіння вантажних обсягів та зростаючі витрати;

вирішення проблем накопичених роками значних боргових зобов’язань;

пошук нових клієнтів;

швидке відновлення інфраструктури;

реалізація критично важливих для галузі інвестиційних проєктів.

Кого призначили

Повідомляються, що відтепер за фінансову вертикаль відповідатиме Микола Іванінів. Він має значний досвід роботи в умовах турбулентності – у період пандемії коронавірусу працював директором з економіки та фінансів УЗ. Тоді, в умовах падіння обсягів вантажних перевезень та повної зупинки пасажирських перевезень, йому вдалося утримати стабільний фінансовий стан, реформувати фінансову вертикаль, централізувавши її функції, залучити додаткові фінансові ресурси. Іванінів повертається до УЗ з групи "Нафтогаз", де успішно відповідав за фінанси "Укргазвидобування".

Вантажну вертикаль очолив Олександр Носулько, який до цього обіймав посаду виконавчого директора Донецької залізниці. Перед комерційною командою вантажного напряму стоять і задачі пошуку нових джерел доходу, втримання та залучення нових клієнтів, забезпечення рівних умов для кожного, максимальної прозорості та цифровізації операцій. Олександр впритул до зони бойових дій знаходив нові можливості забезпечувати обсяги перевезень і реалізовувати інфраструктурні проєкти. Одна із задач — принести цей дух боротьби за кожного клієнта на центральний рівень.

За вертикаль персоналу відповідатиме Лідія Гриценко, яка має практичний 17-річний досвід розвитку та мотивації працівників у найбільших українських компаніях. У команді УЗ працює з 2020 року, тому добре знає виклики залучення, втримання, мотивації співробітників на рівні не тільки головної структури, а саме на рівні виробничих підрозділів.

За інфраструктурну вертикаль продовжить відповідати Юзеф Тулей. Він працює в галузі 30 років, обіймав керівні посади в колійному господарстві. Під його керівництвом "Укрзалізниця" активно розбудовувала переходи з країнами ЄС та розширювала залізничну мережу колії 1435 мм (TEN-T). Також він налагодив оперативне відновлення залізничної інфраструктури після ворожих обстрілів.

Євген Шрамко відповідатиме й надалі за вертикаль ремонтів та виробництва. Під його керівництвом у компанії створено єдину бізнес-структуру «УЗ Вагон-Сервіс», яка відповідає за напрям вагоноремонтних послуг, координується робота локомотиворемонтних та інших виробничих підрозділів. Здійснені інвестиції в нові технології ремонтів, розпочато активне освоєння нової продукції, зокрема в рамках імпортозаміщення. Це дозволило підвищити виробничі показники й оптимізувати витрати.

Натомість роботу в правлінні "Укрзалізниці" завершили Євген Лященко та В’ячеслав Єрьомін.

Нагадаємо, що 21 жовтня 2024 року Кабінет міністрів за поданням "Укрзалізниці" призначив її головою правління Олександра Перцовського. замість Євгена Лященко.

В свою чергу, Перцовський працює в УЗ з 2020 року, до нинішнього призначення очолював "Пасажирську компанію". Раніше також працював, першим заступником гендиректора "Укрпошти".