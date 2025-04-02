В "Укрзализныце" изменили состав правления: кого назначили

Кабинет министров 1 апреля изменил состав правления АО " Укрзализныця ". Работу в компании завершили Евгений Лященко и Вячеслав Еремин.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Как отмечают в УЗ, все назначенные руководители имеют значительный опыт работы в компании и реализации антикризисных мер.

Какие задачи перед новой командой УЗ

Как сообщается, перед обновленной командой правления "Укрзализныци" стоит ряд вызовов и задач:

усиление эффективности вертикалей, беря во внимание падение грузовых размеров и возрастающие издержки;

решение проблем накопившихся годами значительных долговых обязательств;

поиск новых клиентов;

быстрое восстановление инфраструктуры;

реализация критически важных для инвестиционных проектов.

Кого назначили

Сообщаются, что теперь за финансовую вертикаль будет отвечать Николай Иванинов. Он имеет значительный опыт работы в условиях турбулентности – в период пандемии коронавируса работал директором по экономике и финансам УЗ. Тогда в условиях падения объемов грузовых перевозок и полной остановки пассажирских перевозок ему удалось удержать стабильное финансовое состояние, реформировать финансовую вертикаль, централизовав ее функции, привлечь дополнительные финансовые ресурсы. Иванинов возвращается в УЗ из группы "Нафтогаз", где успешно отвечал за финансы "Укргаздобычи".

Грузовую вертикаль возглавил Александр Носулько, до этого занимавший должность исполнительного директора Донецкой железной дороги. Перед коммерческой командой грузового направления стоят задачи поиска новых источников дохода, удержания и привлечения новых клиентов, обеспечения равных условий для каждого, максимальной прозрачности и цифровизации операций. Александр вплотную к зоне боевых действий находил новые возможности обеспечивать объемы перевозок и реализовывать инфраструктурные проекты. Одна из задач – принести этот дух борьбы за каждого клиента на центральный уровень.

За вертикаль персонала будет отвечать Лидия Гриценко, которая имеет практический 17-летний опыт развития и мотивации работников в крупнейших украинских компаниях. В команде УЗ работает с 2020 года, поэтому хорошо знает вызовы привлечения, удержания, мотивации сотрудников на уровне не только главной структуры, а именно на уровне производственных подразделений.

За инфраструктурную вертикаль продолжит отвечать Юзеф Тулей. Он работает в отрасли 30 лет, занимал руководящие должности в путевом хозяйстве. Под его руководством "Укрзализныця" активно перестраивала переходы со странами ЕС и расширяла железнодорожную сеть пути 1435 мм (TEN-T). Также он наладил оперативное восстановление железнодорожной инфраструктуры после вражеских обстрелов.

Евгений Шрамко будет отвечать и дальше вертикали ремонтов и производства. Под его руководством в компании создана единая бизнес-структура «УЗ Вагон-Сервис», отвечающая за направление вагоноремонтных услуг, координируется работа локомотиворемонтных и других производственных подразделений. Осуществлены инвестиции в новые технологии ремонтов, начато активное освоение новой продукции, в частности, в рамках импортозамещения. Это позволило повысить производственные показатели и оптимизировать издержки.

Зато работу в правлении "Укрзализныци" завершили Евгений Лященко и Вячеслав Еремин.

Напомним, что 21 октября 2024 года Кабинет министров по представлению "Укрзализныци" назначил ее председателем правления Александра Перцовского. вместо Евгения Лященко.

В свою очередь, Перцовский работает в УЗ с 2020 года, до нынешнего назначения возглавлял "Пассажирскую компанию". Ранее также работал первым заместителем гендиректора "Укрпочты".