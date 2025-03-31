"Укрзализныця" потратит 50 млн евро на модернизацию пунктов пропуска на границе: откуда средства

" Укрзализныця " получит 50 млн евро от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на модернизацию ключевых железнодорожных пунктов пропуска на границе с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией в рамках программы Connecting Europe Facility 2022 года.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что это последняя часть более широкого финансирования ЕИБ в размере 150 миллионов евро, направленного на модернизацию украинской железной дороги. Проект был согласован еще в 2016 году. Первый транш – 100 миллионов евро – передан "Укрзалізниці" в 2022 году. Его потратили на аварийный ремонт и восстановление основных жд услуг.

Как сообщают в Мининфраструктуры, 50 млн евро будут направлены на совместные проекты с ЕС в рамках программы Connecting Europe Facility 2022. Речь идет о развитии пограничной инфраструктуры и модернизации железнодорожных пунктов пропуска, в частности:

Ягодин – Дорогуск (граница с Польшей);

Мостиска I и II – Медика (Польша);

Чоп – Чиерна над Тисой/Захонь (Словакия/Венгрия);

Вадул-Сирет – Дорнешты (Румыния).

Это позволит усилить интеграцию Украины с европейской транспортной сетью, повысить пропускную способность на западном направлении и сократить время пересечения границы.

"Мы приветствуем решение направить 50 млн евро поддержки от Европейского инвестиционного банка на модернизацию наших пунктов пограничного контроля поездов. Это важный шаг для восстановления и развития пограничной инфраструктуры. Инициатива откроет новые возможности для грузовых перевозок и еще больше приблизит нас к интеграции с Европейским Союзом", — отметил вице-премьер-министр Алексей Кулеба.

Заметим, в январе "Укрзализныця" при поддержке ЕС открыла обновленный пункт пограничного контроля поездов на станции Мостиска II на границе с Польшей.

Напомним, в Украине на средства фонда ЕС Connecting Europe Facility (CEF) и госбюджета будет реализован железнодорожный инфраструктурный проект. Он предполагает развитие европути и увеличение логистических возможностей как для грузовых перевозок, так и пассажиров.