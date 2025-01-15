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"Укрзализныця" открыла обновленный пункт пограничного контроля поездов на границе с Польшей (ФОТО)
" Укрзализныця " при поддержке ЕС открыла обновленный пункт пограничного контроля поездов на границе с Польшей. Это поможет увеличить объем грузовых перевозок.
Об этом сообщила прессслужба "Укрзализныци"
Отмечается, что завершены все работы по перенесению пункта пограничного контроля поездов на станцию Мостиска II, расположенную вблизи украинско-польской границы Львовской области.
Этот проект реализован благодаря паритетному софинансированию программы Connecting Europe Facility и Европейского инвестиционного банка.
До реализации этого проекта пограничный осмотр поездов, следовавших из Украины в Польшу, осуществлялся на перегоне Мостиска – Госграница, и среднее время проведения контрольных операций для одного поезда составляло почти два часа.
Как модернизировали пункт контроля
Как отмечают в УЗ, во время реконструкции пункта пропуска были выполнены следующие работы:
- построено 4 башни для осмотра подвижного состава работниками пограничной службы Украины;
- установлены 2 блока-модуля (одно- и двухэтажные) для работников пограничного контроля;
- обустроено 4 вольера для служебных собак;
- устроена система видеонаблюдения (30 камер) и покрытие Wi-Fi;
- модернизирована система секционирования контактной сети.
"Продолжаем ускорять движение Украины в ЕС. Для этого перестраиваем и совершенствуем нашу пограничную инфраструктуру. Благодаря перенесению пункта пограничного досмотра поездов на станцию Мостиска II мы сможем вдвое увеличить пропускные возможности этого направления. Так, если раньше здесь на сутки могли осмотреть 6 грузовых поездов, то теперь до 15. То есть это новые возможности для наращивания объемов грузовых перевозок и ускорение пассажирских поездов", – подчеркнул председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.
Напомним, в Украине на средства фонда ЕС Connecting Europe Facility (CEF) и госбюджета будет реализован железнодорожный инфраструктурный проект. Он предполагает развитие европути и увеличение логистических возможностей как для грузовых перевозок, так и пассажиров.