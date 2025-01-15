"Укрзализныця" открыла обновленный пункт пограничного контроля поездов на границе с Польшей (ФОТО)

" Укрзализныця " при поддержке ЕС открыла обновленный пункт пограничного контроля поездов на границе с Польшей. Это поможет увеличить объем грузовых перевозок.

Об этом сообщила прессслужба "Укрзализныци"

Отмечается, что завершены все работы по перенесению пункта пограничного контроля поездов на станцию Мостиска II, расположенную вблизи украинско-польской границы Львовской области.

Этот проект реализован благодаря паритетному софинансированию программы Connecting Europe Facility и Европейского инвестиционного банка.

До реализации этого проекта пограничный осмотр поездов, следовавших из Украины в Польшу, осуществлялся на перегоне Мостиска – Госграница, и среднее время проведения контрольных операций для одного поезда составляло почти два часа.

Как модернизировали пункт контроля

Как отмечают в УЗ, во время реконструкции пункта пропуска были выполнены следующие работы:

построено 4 башни для осмотра подвижного состава работниками пограничной службы Украины;

установлены 2 блока-модуля (одно- и двухэтажные) для работников пограничного контроля;

обустроено 4 вольера для служебных собак;

устроена система видеонаблюдения (30 камер) и покрытие Wi-Fi;

модернизирована система секционирования контактной сети.

"Продолжаем ускорять движение Украины в ЕС. Для этого перестраиваем и совершенствуем нашу пограничную инфраструктуру. Благодаря перенесению пункта пограничного досмотра поездов на станцию Мостиска II мы сможем вдвое увеличить пропускные возможности этого направления. Так, если раньше здесь на сутки могли осмотреть 6 грузовых поездов, то теперь до 15. То есть это новые возможности для наращивания объемов грузовых перевозок и ускорение пассажирских поездов", – подчеркнул председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

Напомним, в Украине на средства фонда ЕС Connecting Europe Facility (CEF) и госбюджета будет реализован железнодорожный инфраструктурный проект. Он предполагает развитие европути и увеличение логистических возможностей как для грузовых перевозок, так и пассажиров.