"Укрзалізниця" відкрила оновлений пункт прикордонного контролю поїздів на кордоні з Польщею (ФОТО)

"Укрзалізниця" за підтримки ЄС відкрила оновлений пункт прикордонного контролю поїздів на кордоні з Польщею. Це допоможе збільшити обсяги вантажних перевезень.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці"

Зазначається, що завершено всі роботи з перенесення пункту прикордонного контролю поїздів на станцію Мостиська ІІ, розташовану поблизу українсько-польського кордону на Львівщині.

Цей проєкт реалізовано завдяки паритетному співфінансуванню програми Connecting Europe Facility та Європейського інвестиційного банку.

До реалізації цього проєкту прикордонний огляд поїздів, що прямували з України до Польщі, здійснювався на перегоні Мостиська – Держкордон, і середній час проведення контрольних операцій для одного поїзда становив майже дві години.

Як модернізували пункт контролю

Як зауважують в УЗ, під час реконструкції пункту пропуску було виконано такі роботи:

збудовано 4 вежі для огляду рухомого складу працівниками прикордонної служби України;

встановлено 2 блоки-модулі (одно- та двоповерхові) для працівників прикордонного контролю;

облаштовано 4 вольєри для службових собак;

улаштовано систему відеоспостереження (30 камер) та покриття Wi-Fi;

модернізовано систему секціонування контактної мережі.

Фото: пресслужба УЗ Фото: пресслужба УЗ Фото: пресслужба УЗ Фото: пресслужба УЗ

"Продовжуємо пришвидшувати рух України до ЄС. Для цього розбудовуємо та вдосконалюємо нашу прикордонну інфраструктуру. Завдяки перенесенню пункту прикордонного огляду поїздів на станцію Мостиська ІІ ми зможемо вдвічі збільшити пропускні можливості цього напрямку. Так, якщо раніше тут на добу могли оглянути 6 вантажних поїздів, то тепер до 15. Тобто це нові можливості для нарощування обсягів вантажних перевезень та прискорення пасажирських поїздів", – підкреслив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

Нагадаємо, в Україні на кошти фонду ЄС Connecting Europe Facility (CEF) та держбюджету буде реалізовано залізничний інфраструктурний проєкт. Він передбачає розвиток євроколії та збільшення логістичних можливостей як для вантажних перевезень, так і для пасажирів.