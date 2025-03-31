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"Укрзалізниця" витратить 50 млн євро на модернізацію пунктів пропуску на кордоні: звідки кошти

залізничний пункт пропуску
"Укрзалізниця" отримає 50 мільйонів євро від ЄІБ на модернізацію. Фото: railinsider.com.ua

"Укрзалізниця" отримає  50 млн євро від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на модернізацію ключових залізничних пунктів пропуску на кордоні з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією у межах програми Connecting Europe Facility 2022.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України

Зазначається, що це остання частина ширшого фінансування ЄІБ розміром у 150 мільйонів євро, спрямованого на модернізацію української залізниці. Проєкт було погоджено ще у 2016 році. Перший транш – 100 мільйонів євро – передано "Укрзалізниці" у 2022 році. Його витратили на аварійний ремонт та відновлення основних залізничних послуг.

Як повідомляють в Мінінфраструктури, 50 млн євро буде спрямовано на спільні проєкти з ЄС у межах програми Connecting Europe Facility 2022. Йдеться про розвиток прикордонної інфраструктури та модернізацію залізничних пунктів пропуску, зокрема:

  • Ягодин – Дорогуськ (кордон з Польщею);
  • Мостиська I та II – Медика (Польща);
  • Чоп – Чієрна над Тисою / Захонь (Словаччина / Угорщина);
  • Вадул-Сірет – Дорнешти (Румунія).

Це дозволить посилити інтеграцію України з європейською транспортною мережею, підвищити пропускну здатність на західному напрямку та скоротити час перетину кордону.

“Ми вітаємо рішення спрямувати 50 млн євро підтримки від Європейського інвестиційного банку на модернізацію наших пунктів прикордонного контролю поїздів. Це важливий крок для відновлення та розвитку прикордонної інфраструктури. Ініціатива відкриє нові можливості для вантажних перевезень та ще більше наблизить нас до інтеграції з Європейським Союзом", – зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Зауважимо, у січні "Укрзалізниця" за підтримки ЄС відкрила оновлений пункт прикордонного контролю поїздів на станції Мостиська ІІ на кордоні з Польщею. 

Нагадаємо, в Україні на кошти фонду ЄС Connecting Europe Facility (CEF) та держбюджету буде реалізовано залізничний інфраструктурний проєкт. Він передбачає розвиток євроколії та збільшення логістичних можливостей як для вантажних перевезень, так і для пасажирів.

Автор:
Світлана Манько