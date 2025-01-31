Война снизила добычу коксующегося угля на 74%, производство кокса — на 85%

С 2013 по 2024 год добыча коксующегося угля в Украине уменьшилась на 74%, производство кокса — на 85%. Импорт угля сократился на 89% из-за снижения производства стали, а импорт кокса вернулся к уровню 2013 года.

Об этом сообщает GMK Center.

О предприятиях

До начала войны Украина была одной из четырех стран, полностью обеспечивавшей себя сырьем для производства стали. В 2013 году украинские шахты добыли 23,7 млн т коксующегося угля.

На неконтролируемых территориях Донбасса оказались предприятия, добывавшие 8,6 млн т угля:

"Краснодонуголь";

шахта им. О. Ф. Засядько;

"Макеевуголь";

шахтоуправление "Донбасс".

Также на неконтролируемых территориях Донбасса осталось 5 коксохимических заводов, в том числе коксовые батареи "Алчевского металлургического комбината".

В течение 2022-2024 годов российские войска разрушили "Азовсталь" с 1,2 млн. тонн коксовых мощностей и "Авдеевский коксохимический завод".

По оценкам GMK Center Украина потеряла около 64% коксохимических мощностей за 2014-2024 годы.

О влиянии войны

Часть заводов разрушена, а шахты затоплены, что затрудняет быстрое возобновление производства даже при возвращении контроля над территориями.

Отрасль сталкивается с большим риском из-за остановки добычи на Шахтоуправлении "Покровское", которое в 2024 году обеспечивало 66% украинского рынка коксующегося угля.

Напомним, горно-металлургическая группа "Метинвест" сообщила о приостановлении работы Покровской угольной группы из-за изменений на линии фронта, дефицита электроэнергии и ухудшения ситуации безопасности.

Delo.ua ранее сообщало, что производство стали может снизиться вдвое из-за потери Покровска. В частности, металлургическим предприятиям придется импортировать кокс, что повысит себестоимость выплавки стали. Как следствие, производство стали в стране сократится с 7 до 2-3 млн тонн в год, говорят эксперты.

Добавим, что группа "Метинвест" Рината Ахметова приостановила работы на угольной площадке ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" в селе Песчаное неподалеку от Покровска Донецкой области из-за приближающейся линии фронта и усиления обстрелов.