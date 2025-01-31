Війна зменшила видобуток коксівного вугілля на 74%, виробництво коксу — на 85%

З 2013 по 2024 рік видобуток коксівного вугілля в Україні зменшився на 74%, виробництво коксу — на 85%. Імпорт вугілля скоротився на 89% через зниження виробництва сталі, а імпорт коксу повернувся до рівня 2013 року.

Про це інформує GMK Center.

Про підприємства

До початку війни Україна була однією з чотирьох країн, що повністю забезпечувала себе сировиною для виробництва сталі. У 2013 році українські шахти видобули 23,7 млн т коксівного вугілля.

На неконтрольованих територіях Донбасу опинилися підприємства, які видобували 8,6 млн т вугілля:

"Краснодонвугілля";

шахта ім. О. Ф. Засядька;

"Макіїввугілля";

Шахтоуправління "Донбас".

Також на неконтрольованих територіях Донбасу залишилися 5 коксохімічних заводів, зокрема коксові батареї "Алчевського металургійного комбінату".

Протягом 2022-2024 років російські війська зруйнували "Азовсталь" з 1,2 млн тонн коксових потужностей та "Авдіївський коксохімічний завод".

За оцінками GMK Center, Україна втратила близько 64% коксохімічних потужностей за 2014-2024 роки.

Про вплив війни

Частина заводів зруйнована, а шахти затоплені, що ускладнює швидке відновлення виробництва навіть при поверненні контролю над територіями.

Наразі галузь стикається з великим ризиком через зупинку видобутку на Шахтоуправлінні "Покровське", яке в 2024 році забезпечувало 66% українського ринку коксівного вугілля.

Нагадаємо,гірничо-металургійна група "Метінвест" повідомила про призупинення роботи Покровської вугільної групи через зміни на лінії фронту, дефіцит електроенергії та погіршення безпекової ситуації.

Delo.ua раніше повідомляло, що виробництво сталі може знизитися вдвічі через втрату Покровська. Зокрема, металургійним підприємствам доведеться імпортувати кокс, що підвищить собівартість виплавки сталі. Як наслідок — виробництво сталі в країні скоротиться з 7 до 2-3 млн тонн на рік, кажуть експерти.

Додамо, що група "Метінвест" Ріната Ахметова призупинила роботи на вугільному майданчику ПрАТ "Шахтоуправління "Покровське" в селі Піщане неподалік від Покровська Донецької області через наближення лінії фронту та посилення обстрілів.