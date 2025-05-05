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Возвращение на военную службу после СОЧ: в Минобороны объяснили алгоритм действий
Возвращение в военную службу военных, осуществивших самовольное оставление части (СОЧ) происходит в соответствии с Уголовным кодексом Украины и алгоритмом действий должностных лиц по приему военных согласно отдельному поручению Главнокомандующего ВСУ.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
Что должны сделать военнослужащие для возвращения на службу после СОЧ
Прежде всего, в военный, который во время действия военного положения впервые самовольно покинул части, может быть освобожден от уголовной ответственности в порядке, предусмотренном уголовным процессуальным законодательством Украины.
Для этого военнослужащий имеет:
- обратиться в один из батальонов резерва или в подразделение ВСП, где ему дадут направление или доставят в батальон резерва ;
- обратиться с ходатайством к следователю, прокурору, суду о намерении вернуться к своей бывшей или другой воинской части, другому месту службы.
Если СОЧ произошло не более 3 суток назад, то:
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уголовная ответственность не предусмотрена ;
- военный должен вернуться к оставшейся части;
- по возвращении для него возобновляются выплата денежного и продовольственного, вещевого, других видов обеспечения.
Если военнослужащий находился в СОЧ более 3 суток, то:
- правоохранительные органы по факту совершения правонарушения вносят сведения в ЕРДР;
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после этого военный лично в письменной форме обращается к командиру воинской части для получения письменного согласия на дальнейшее прохождение службы;
- имея такое согласие, военнослужащий предоставляет прокурору, органу досудебного расследования (ГБР или Нацполиции), суд ходатайство о намерении вернуться на службу и придает письменное согласие командира;
- после этого материалы для освобождения такого военнослужащего от уголовной ответственности направляются в суд, принимающий соответствующее решение;
- военнослужащий предоставляет командиру решения и возвращается на службу.
Если СОЧ было совершено повторно или военнослужащий не желает вернуться на службу, то:
- правоохранительные органы вносят сведения в ЕРДР;
- после задержания такому военнослужащему избирают меру пресечения;
- в отношении него направляется в суд обвинительный акт;
- суд выносит приговор (за совершение СОЧ предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет).
В ведомстве отметили, что с 18 декабря 2024 должностные лица Военной службы правопорядка ВСУ прорабатывают рапорты военнослужащих, которые самовольно покинули воинскую часть или место службы и выразили желание продолжить прохождение военной службы, также через приложение Армия+.
После поступления рапорта ВСП организует:
- взаимодействие с военным, подавшим рапорт; проверку и уточнение персональных данных военного, а также документов, необходимых для продолжения прохождения им военной службы;
- взаимодействие с командованием батальона резерва;
- работу по направлению (сопровождению) военного в батальон резерва.
После подтверждения в Армия+ у военного есть 24 часа, чтобы прибыть в соответствующий орган управления ВСП, получить там предписание и отбыть в резервную часть.
Напомним, 30 апреля Верховная Рада поддержала законопроект №13177, продлевающий срок добровольного возвращения военнослужащих из СОЧ.