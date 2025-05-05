Возвращение на военную службу после СОЧ: в Минобороны объяснили алгоритм действий

Возвращение в военную службу военных, осуществивших самовольное оставление части (СОЧ) происходит в соответствии с Уголовным кодексом Украины и алгоритмом действий должностных лиц по приему военных согласно отдельному поручению Главнокомандующего ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Что должны сделать военнослужащие для возвращения на службу после СОЧ

Прежде всего, в военный, который во время действия военного положения впервые самовольно покинул части, может быть освобожден от уголовной ответственности в порядке, предусмотренном уголовным процессуальным законодательством Украины.

Для этого военнослужащий имеет:

обратиться в один из батальонов резерва или в подразделение ВСП, где ему дадут направление или доставят в батальон резерва ;

обратиться с ходатайством к следователю, прокурору, суду о намерении вернуться к своей бывшей или другой воинской части, другому месту службы.

Если СОЧ произошло не более 3 суток назад, то:

уголовная ответственность не предусмотрена ;



военный должен вернуться к оставшейся части;

военный должен вернуться к оставшейся части; по возвращении для него возобновляются выплата денежного и продовольственного, вещевого, других видов обеспечения.

Если военнослужащий находился в СОЧ более 3 суток, то:

правоохранительные органы по факту совершения правонарушения вносят сведения в ЕРДР;

после этого военный лично в письменной форме обращается к командиру воинской части для получения письменного согласия на дальнейшее прохождение службы;



имея такое согласие, военнослужащий предоставляет прокурору, органу досудебного расследования (ГБР или Нацполиции), суд ходатайство о намерении вернуться на службу и придает письменное согласие командира;

имея такое согласие, военнослужащий предоставляет прокурору, органу досудебного расследования (ГБР или Нацполиции), суд ходатайство о намерении вернуться на службу и придает письменное согласие командира; после этого материалы для освобождения такого военнослужащего от уголовной ответственности направляются в суд, принимающий соответствующее решение;

военнослужащий предоставляет командиру решения и возвращается на службу.

Если СОЧ было совершено повторно или военнослужащий не желает вернуться на службу, то:

правоохранительные органы вносят сведения в ЕРДР;

после задержания такому военнослужащему избирают меру пресечения;

в отношении него направляется в суд обвинительный акт;

суд выносит приговор (за совершение СОЧ предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет).

В ведомстве отметили, что с 18 декабря 2024 должностные лица Военной службы правопорядка ВСУ прорабатывают рапорты военнослужащих, которые самовольно покинули воинскую часть или место службы и выразили желание продолжить прохождение военной службы, также через приложение Армия+.

После поступления рапорта ВСП организует:

взаимодействие с военным, подавшим рапорт; проверку и уточнение персональных данных военного, а также документов, необходимых для продолжения прохождения им военной службы;

взаимодействие с командованием батальона резерва;

работу по направлению (сопровождению) военного в батальон резерва.

После подтверждения в Армия+ у военного есть 24 часа, чтобы прибыть в соответствующий орган управления ВСП, получить там предписание и отбыть в резервную часть.

Напомним, 30 апреля Верховная Рада поддержала законопроект №13177, продлевающий срок добровольного возвращения военнослужащих из СОЧ.