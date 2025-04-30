Срок добровольного возвращения военных из СОЧ продлили: до какого числа

30 апреля Верховная Рада поддержала законопроект №13177 , продлевающий срок добровольного возвращения военнослужащих из СОЧ (самовольное оставление части).

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, это решение поддержали 282 депутата.

Теперь крайний срок добровольного возвращения военных из СОЧ – это 30 августа 2025 года.

Что в законопроекте

Как сообщил Железняк, законопроект №13177 предусматривает:

служба военных, самовольно покинувших часть, во время военного положения не приостанавливается, а для тех, которые покинули и не вернулись к моменту прекращения или отмены военного положения, военная служба приостанавливается со дня, следующего после прекращения или отмены военного положения;

срок отсутствия военных не засчитывается в выслугу, в течение этого периода выплаты, обеспечение и льготы не предоставляются;

вернувшиеся военнослужащие могут продлить службу по решению командира, даже при наличии возбужденного уголовного производства;

военнослужащий, которому приостановлена военная служба или во время действия военного положения самовольно покинул службу или дезертировал, не пользуется правом на льготы, гарантии и компенсации, установленные законом. В настоящее время члены его семьи также не пользуются правом на льготы, гарантии и компенсации, которыми они пользовались как члены семьи такого лица.

Кроме того, депутаты проголосовали за то, чтобы этот законопроект безотлагательно направили на подпись президенту.

О СОЧ

1 марта 2025 года истек срок быстрого возвращения на службу военных, ранее самовольно покинувших свои части. За три месяца, с 29 ноября 2024 года по 1 марта 2025 года, в ряды армии вернулись почти 21,1 тысяч военнослужащих .

В сентябре 2024 года Верховная Рада декриминализировала СОЧ и дезертирство – для военных, которые это сделали впервые.

Желающим вернуться нужно письменно заявить о своем намерении прокурору, следователю или суду. В случае согласия командира воинской части они будут освобождены от уголовной ответственности.

Согласно последним правкам можно даже поменять место службы, если есть на то согласие двух командиров частей – той, откуда ушел, и той, в которую желаешь попасть.

Заметим, что количество случаев СОЧ военными в 2024 году выросло вдвое. Несмотря на то, что общая статистика таких преступлений является государственной тайной, источники среди командиров, народных депутатов и чиновников подтверждают, что это явление приобрело массовый характер, и измеряется десятками тысяч случаев.