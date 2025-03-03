Благодаря закону о СОЧ в армию вернулись более 21 тысячи бойцов

С 1 марта 2025 года истек срок быстрого возвращения на службу военных, ранее самовольно покинувших свои части. За три месяца, с 29 ноября 2024 года по 1 марта 2025 года, в ряды армии вернулись почти 21,1 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Больше всего военных вернулись в Вооруженные силы Украины, а также в Национальную гвардию и Государственную пограничную службу.

Процедуру возвращения обеспечило Государственное бюро расследований по сотрудничеству с другими правоохранительными органами и Военной службой правопорядка. Бойцы могли прибыть не только в свои части, но и в территориальные подразделения ГБР, Нацполиции или Военной службы правопорядка.

Министерство обороны также разрешило обратиться в одну из 17 определенных воинских частей или 14 рот резерва Нацгвардии.

Для возобновления на службе военнослужащие должны были подать рапорт, после чего запускалась четкая процедура оформления документов и возобновления выплат.

После 1 марта 2025 г. военные, оставившие подразделения без разрешения, также должны вернуться на службу, однако механизм их возвращения будет уже другим.

Как вернуться с СОЧ после 1 марта

ГБР предоставило разъяснение о процедуре возвращения военнослужащих по самовольному оставлению части (СОЧ) после 1 марта. Порядок действий зависит от продолжительности отсутствия и наличия предварительных случаев СОЧ.

В случае отсутствия не более трех дней, уголовное производство против военнослужащих не будет открываться, и они смогут беспрепятственно вернуться к исполнению служебных обязанностей.

Если военнослужащий впервые самовольно оставил часть сроком более трех дней и намерен вернуться на службу:

Против него будет открыто уголовное производство; Военнослужащий должен лично или через приложение "Армия+" обратиться к командиру воинской части для получения письменного согласия на продление службы; С полученным согласием необходимо подать ходатайство прокурору, органу досудебного расследования (ГБР или НПУ) или суду о намерении вернуться на военную службу; Материалы будут направлены в суд для рассмотрения вопроса об освобождении военнослужащего от уголовной ответственности После получения соответствующего решения военнослужащий предоставляет его командиру и возвращается к исполнению служебных обязанностей.

Если военнослужащий повторно самовольно покинул часть или не желает возвращаться на службу против него, будет возбуждено уголовное производство. После обнаружения такого военнослужащего он будет задержан и избрана мера пресечения. По приговору суда за СОЧ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет

Следует добавить, что до начала полномасштабной войны армия Украины насчитывала 250 тысяч. В декабре 2023 г. эта цифра выросла до 1,2 миллиона. Потому и возникают проблемы с ротацией. Замена людей с боевым опытом на тех, кого недавно мобилизовали, должна быть очень плавной и длиться несколько месяцев. Если в бригаду поставить 90% или 80% новых людей. линия фронта может "посыпаться".