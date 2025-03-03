Завдяки закону про СЗЧ до війська повернулися понад 21 тисяча бійців

З 1 березня 2025 року завершився термін швидкого повернення на службу військових, які раніше самовільно залишили свої частини. За три місяці, з 29 листопада 2024 року по 1 березня 2025 року, до лав армії повернулися майже 21,1 тисячі військовослужбовців.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Найбільше військових повернулися до Збройних сил України, а також до Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Процедуру повернення забезпечило Державне бюро розслідувань у співпраці з іншими правоохоронними органами та Військовою службою правопорядку. Бійці могли прибути не лише до своїх частин, а й до територіальних підрозділів ДБР, Нацполіції чи Військової служби правопорядку.

Міністерство оборони також дозволило звернутися до однієї з 17 визначених військових частин або 14 рот резерву Нацгвардії.

Для поновлення на службі військовослужбовці мали подати рапорт, після чого запускалася чітка процедура оформлення документів та відновлення виплат.

Після 1 березня 2025 року військові, які залишили підрозділи без дозволу, також повинні повернутися на службу, однак механізм їхнього повернення буде вже іншим.

Як повернутися із СЗЧ після 1 березня

ДБР надало роз'яснення щодо процедури повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини (СЗЧ) після 1 березня. Порядок дій залежить від тривалості відсутності та наявності попередніх випадків СЗЧ.

У разі відсутності не більше трьох днів кримінальне провадження проти військовослужбовців не відкриватиметься, і вони зможуть безперешкодно повернутися до виконання службових обов'язків.

Якщо військовослужбовець вперше самовільно залишив частину на термін більше трьох днів і має намір повернутися на службу:

Проти нього буде відкрито кримінальне провадження; Військовослужбовець повинен особисто або через застосунок "Армія+" звернутися до командира військової частини для отримання письмової згоди на продовження служби; З отриманою згодою необхідно подати клопотання до прокурора, органу досудового розслідування (ДБР або НПУ) або суду про намір повернутися на військову службу; Матеріали будуть направлені до суду для розгляду питання про звільнення військовослужбовця від кримінальної відповідальності Після отримання відповідного судового рішення військовослужбовець надає його командиру і повертається до виконання службових обов'язків.

Якщо військовослужбовець повторно самовільно залишив частину або не бажає повертатися на службу проти нього буде відкрито кримінальне провадження. Після виявлення такого військовослужбовця його буде затримано та обрано запобіжний захід. За вироком суду за СЗЧ передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років

Варто додати, що до початку повномасштабної війни армія України налічувала 250 тисяч. У грудні 2023 року ця цифра зросла до 1,2 мільйона. Тому і виникають проблеми з ротацією. Заміна людей з бойовим досвідом на тих, кого нещодавно мобілізували має бути дуже плавною і тривати кілька місяців. Якщо поставити в бригаду 90% чи 80% нових людей. лінія фронту може "посипатися".