Термін добровільного повернення військових із СЗЧ продовжили: до якого числа

30 квітня Верховна Рада підтримала законопроєкт №13177 , який продовжує строк добровільного повернення військовослужбовців із СЗЧ (самовільне залишення частини).

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, це рішення підтримали 282 депутати.

Тепер крайній строк добровільного повернення військових із СЗЧ — це 30 серпня 2025 року.

Що в законопроєкті

Як повідомив Железняк, законопроєкт №13177 передбачає:

служба військових, які самовільно залишили частину, під час воєнного стану не призупиняється, а для тих, які залишили і не повернулись до моменту припинення чи скасування воєнного стану, військова служба призупиняється з дня, наступного після припинення чи скасування воєнного стану;

термін відсутності військових не зараховується до вислуги, впродовж цього періоду виплати, забезпечення та пільги не надаються;

військовослужбовці, які повернулись, можуть продовжити службу за рішенням командира, навіть за наявності порушеного кримінального провадження;

військовослужбовець, якому призупинено військову службу або який під час дії воєнного стану самовільно залишив службу чи дезертував, не користується правом на пільги, гарантії та компенсації, встановлені законом. На цей час члени його сім’ї також не користуються правом на пільги, гарантії та компенсації, якими вони користувалися як члени сім’ї такої особи.

Крім того, депутати проголосували за те, щоб цей законопроєкт невідкладно направили на підпис президенту.

Про СЗЧ

1 березня 2025 року завершився термін швидкого повернення на службу військових, які раніше самовільно залишили свої частини. За три місяці, з 29 листопада 2024 року по 1 березня 2025 року, до лав армії повернулися майже 21,1 тисячі військовослужбовців.

У вересні 2024 року Верховна Рада декриміналізувала СЗЧ і дезертирство – для військових, які це зробили вперше.

Охочим повернутися треба письмово заявити про свій намір прокурору, слідчому або суду. У разі згоди командира військової частини їх звільнять від кримінальної відповідальності.

Згідно з останніми правками можна навіть поміняти місце служби, якщо є на те згода двох командирів частин – тієї, звідки пішов, і тієї, в яку бажаєш потрапити.

Зауважимо, кількість випадків СЗЧ військовими у 2024 році зросла вдвічі. Незважаючи на те, що загальна статистика таких злочинів є державною таємницею, джерела серед командирів, народних депутатів та урядовців підтверджують, що це явище набуло масового характеру, і вимірюється десятками тисяч випадків.