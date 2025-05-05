Повернення на військову службу після СЗЧ: у Міноборони пояснили алгоритм дій

Повернення до військової служби військових, які здійснили самовільне залишення частини (СЗЧ) відбувається відповідно до Кримінального кодексу України та алгоритму дій посадових осіб щодо прийому військових згідно з окремим дорученням Головнокомандувача ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Що мають зробити військовослужбовці для поверн ення на службу після СЗЧ

Насамперед, військовий, який під час дії воєнного стану вперше самовільно залишив частини, може бути звільнений від кримінальної відповідальності в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України.

Для цього військовослужбовець має:

звернутися до одного із батальйонів резерву або до підрозділу ВСП, де йому дадуть направлення або доставлять до батальйону резерву ;

звернутися із клопотанням до слідчого, прокурора, суду про намір повернутися до своєї колишньої або іншої військової частини, іншого місця служби.

Якщо СЗЧ відбулось не більше 3 діб тому, то:

кримінальна відповідальність не передбачена ;



військовий повинен повернутися до частини, яку залишив;

військовий повинен повернутися до частини, яку залишив; після повернення для нього відновлюються виплата грошового та здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення.

Якщо військовослужбовець знаходився у СЗЧ більше 3 діб, то:

правоохоронні органи за фактом скоєння правопорушення вносять відомості до ЄРДР;

після цього військовий особисто у письмовій формі звертається до командира військової частини для отримання письмової згоди на подальше проходження служби;



маючи таку згоду, військовослужбовець надає прокурору, органу досудового розслідування (ДБР або Нацполіції), суду клопотання про намір повернутися на службу та додає письмову згоду командира;

маючи таку згоду, військовослужбовець надає прокурору, органу досудового розслідування (ДБР або Нацполіції), суду клопотання про намір повернутися на службу та додає письмову згоду командира; після цього матеріали для звільнення такого військовослужбовця від кримінальної відповідальності направляються до суду, який ухвалює відповідне рішення;

військовослужбовець надає командиру рішення суду та повертається на службу.

Якщо СЗЧ було вчинене повторно або військовослужбовець не бажає повернутись на службу, то:

правоохоронні органи вносять відомості до ЄРДР;

після затримання такому військовослужбовцю обирають запобіжний захід;

стосовно нього направляється до суду обвинувальний акт;

суд виносить вирок (за вчинення СЗЧ передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років).

У відомстві зауважили, що з 18 грудня 2024 року посадові особи Військової служби правопорядку ЗСУ опрацьовують рапорти військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину або місце служби та висловили бажання продовжити проходження військової служби, також через застосунок Армія+.

Після надходження рапорту ВСП організовує:

взаємодію з військовим, який подав рапорт; перевірку та уточнення персональних даних цього військового, а також документів, необхідних для продовження проходження ним військової служби;

взаємодію з командуванням батальйону резерву;

роботу щодо направлення (супроводження) військового до батальйону резерву.

Після підтвердження в Армія+ військовий має 24 години, щоб прибути у відповідний орган управління ВСП, отримати там припис та відбути до резервної частини.

Нагадаємо, 30 квітня Верховна Рада підтримала законопроєкт №13177, який продовжує строк добровільного повернення військовослужбовців із СЗЧ