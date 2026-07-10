Выгорание стало новой нормой: 40% украинцев готовы уволиться из-за стресса – исследование Gradus

Более половины работающих украинцев живут в состоянии постоянного умеренного стресса, а для 40% работников эмоциональное истощение и выгорание уже является причиной сменить работу. В то же время, большинство компаний до сих пор не обеспечивают сотрудникам психологической поддержки.

Об этом во время презентации результатов исследования рассказала Sales & Partnership Director исследовательской компании Gradus Дарья Нагаева на Wisdom Summit 2026 в Киеве.

По ее словам, исследование уже второй год анализирует самочувствие украинцев в возрасте 18-60 лет, работающих полный или неполный рабочий день. Опрос охватил репрезентативную выборку из 1200 респондентов.

По результатам исследования, 70% опрошенных работают полный рабочий день, еще 30% имеют гибкий или неполный график. Среди работников с полной занятостью 51% работают в офисе, а 57% - женщины.

Как отмечает Нагаева, именно женщины часто совмещают профессиональную деятельность с уходом за детьми, ведением быта и семейными обязанностями, что создает дополнительную нагрузку.

Стресс стал привычным состоянием

Исследование показало, что для 54% украинцев умеренный стресс стал обычным явлением. В то же время, эксперты подчеркивают, что это не означает улучшения психологического состояния.

В 2025 году 33% респондентов оценивали свой стресс как высокий, а 9% – как умеренный. В 2026 году доля тех, кто сообщил о высоком стрессе, снизилась до 26%, 54% назвали свое состояние умеренным.

По мнению исследователей, это свидетельствует не об улучшении ситуации, а об адаптации людей к длительному стрессу.

"Люди уже перестают понимать, где высок уровень стресса, а где умеренный. Постоянное напряжение стало для многих новой нормой", – пояснила Нагаева.

Выгорание все чаще приводит к увольнению

Около 40% опрошенных заявили, что именно стресс и профессиональное выгорание могут стать причиной увольнения.

Одновременно растет и проблема избыточной нагрузки. Если в 2025 году его называли основным источником стресса 42% работников, то в 2026 году этот показатель вырос до 47%.

Бизнес пока не готов поддерживать работников

Несмотря на актуальность проблемы большинство компаний не предлагают сотрудникам инструментов поддержки ментального здоровья.

Так, 58% респондентов сообщили, что не имеют доступа к психологической поддержке на работе. Еще 55% отметили, что тема ментального здоровья в их компаниях вообще не обсуждается, а каждый пятый работник (20%) не ощущает психологическую безопасность на рабочем месте.

В самой Gradus, по словам Дарьи Нагаевой, была введена практика Mental Health Day – возможность взять выходной из-за эмоционального истощения без необходимости объяснять другие причины.

Каким украинцы видят идеального работодателя

Согласно исследованию, ключевым фактором при выборе работодателя остается конкурентная заработная плата. В то же время все большее значение приобретает гибкий формат работы, позволяющий совмещать офисный и дистанционный режимы или работать из дома при необходимости.

Исследователи отмечают, что если в 2025 году главным ожиданием работников было создание положительной рабочей среды, сегодня компаниям все важнее инвестировать в поддержку ментального здоровья, психологическую безопасность и гибкие условия труда. Именно эти факторы становятся важной составляющей удержания персонала в условиях затяжного стресса и дефицита кадров.

Напомним, в Украине предлагают сократить продолжительность стандартной рабочей недели с 40 до 32 часов в условиях военного положения. Инициатива предусматривает переход на четырехдневный рабочий график без уменьшения заработной платы работников