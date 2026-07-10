Вигорання стало новою нормою: 40% українців готові звільнитися через стрес – дослідження Gradus

Понад половина українців, які працюють, живуть у стані постійного помірного стресу, а для 40% працівників емоційне виснаження та вигорання вже є причиною змінити роботу. Водночас більшість компаній досі не забезпечують співробітникам психологічної підтримки.

Про це під час презентації результатів дослідження розповіла Sales & Partnership Director дослідницької компанії Gradus Дар'я Нагаєва на Wisdom Summit 2026 у Києві.

За її словами, дослідження вже другий рік поспіль аналізує самопочуття українців віком 18-60 років, які працюють повний або неповний робочий день. Опитування охопило репрезентативну вибірку з 1200 респондентів.

За результатами дослідження, 70% опитаних працюють повний робочий день, ще 30% мають гнучкий або неповний графік. Серед працівників із повною зайнятістю 51% працюють в офісі, а 57% становлять жінки.

Як зазначає Нагаєва, саме жінки часто поєднують професійну діяльність із доглядом за дітьми, веденням побуту та сімейними обов'язками, що створює додаткове навантаження.

Стрес став звичним станом

Дослідження показало, що для 54% українців помірний стрес став звичним явищем. Водночас експерти наголошують, що це не означає покращення психологічного стану.

У 2025 році 33% респондентів оцінювали свій стрес як високий, а 9% – як помірний. У 2026 році частка тих, хто повідомив про високий стрес, знизилася до 26%, натомість 54% назвали свій стан помірним.

На думку дослідників, це свідчить не про покращення ситуації, а про адаптацію людей до тривалого стресу.

"Люди вже перестають розуміти, де високий рівень стресу, а де помірний. Постійне напруження стало для багатьох новою нормою", – пояснила Нагаєва.

Вигорання дедалі частіше призводить до звільнення

Близько 40% опитаних заявили, що саме стрес і професійне вигорання можуть стати причиною звільнення.

Одночасно зростає й проблема надмірного навантаження. Якщо у 2025 році його називали основним джерелом стресу 42% працівників, то у 2026 році цей показник зріс до 47%.

Бізнес поки не готовий підтримувати працівників

Попри актуальність проблеми, більшість компаній не пропонують співробітникам інструментів підтримки ментального здоров'я.

Так, 58% респондентів повідомили, що не мають доступу до психологічної підтримки на роботі. Ще 55% зазначили, що тема ментального здоров'я в їхніх компаніях взагалі не обговорюється, а кожен п'ятий працівник (20%) не відчуває психологічної безпеки на робочому місці.

У самій Gradus, за словами Дар'ї Нагаєвої, запровадили практику Mental Health Day – можливість взяти вихідний через емоційне виснаження без необхідності пояснювати інші причини.

Яким українці бачать ідеального роботодавця

Згідно з дослідженням, ключовим фактором при виборі роботодавця залишається конкурентна заробітна плата. Водночас дедалі більшого значення набуває гнучкий формат роботи, який дозволяє поєднувати офісний і дистанційний режими або працювати з дому за потреби.

Дослідники зазначають, що якщо у 2025 році головним очікуванням працівників було створення позитивного робочого середовища, то сьогодні компаніям дедалі важливіше інвестувати у підтримку ментального здоров'я, психологічну безпеку та гнучкі умови праці. Саме ці чинники стають важливою складовою утримання персоналу в умовах затяжного стресу та дефіциту кадрів.

Нагадаємо, в Україні пропонують скоротити тривалість стандартного робочого тижня з 40 до 32 годин в умовах воєнного стану. Ініціатива передбачає перехід на чотириденний робочий графік без зменшення заробітної плати працівників