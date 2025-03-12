Выход на рынок Индии: Starlink Маска подписал соглашение с компанией миллиардера Амбани

Компания Jio Platforms Ltd, принадлежащая миллиардеру Мукешу Амбани, объявила о соглашении со SpaceX о предоставлении услуг спутникового интернета Starlink в Индии. Накануне индийская компания Bharti Airtel Сунила Миттала объявила о том же соглашении.

Об этом сообщает Вloomberg.

Как считает издание, соглашения по сути превращают интернет-сервис Илона Маска из соперника в союзника мощных внутренних беспроводных операторов Индии, подчеркивая его растущее влияние во всем мире как близкого советника президента Дональда Трампа. Это также знаменует собой изменение взглядов компаний Jio и Bharti, ранее выступавших против идеи дешевого получения Starlink эфирных волн. Это показывает, что местные миллиардеры признают неизбежность прихода компаний Маска в самую густонаселенную страну мира и не хотят рисковать, вступая с ним в прямую схватку.

SpaceX ожидает разрешения регулирующих органов на продажу услуг и оборудования Starlink в Индии.



"Reliance Jio и Bharti больше не рассматривают спутниковую широкополосную связь как угрозу, а как основную инфраструктуру, которую они могут арендовать. Этот шаг гарантирует, что они останутся контролерами расширения интернета в Индии, даже если Starlink масштабируется", — сказал Уткарш Синха, управляющий директор Bexley Advisors, инвестиций.

Новое соглашение позволит компании Амбани предлагать оборудование Starlink через свои розничные магазины, а также через свои интернет-магазины.

Рынок Индии потенциально имеет решающее значение для бизнеса Маска, поскольку Starlink по-прежнему закрыт для Китая. Кроме того, Tesla готовится к выходу на рынок Индии, отправляя в страну тысячи автомобилей и открывая там выставочные залы.

Перед правительством Индии стоит задача привлечь иностранные инвестиции от таких мощных игроков как Маск и сбалансировать их на фоне переговоров по торговым соглашениям с США.

Напомним, коммуникационная сеть миллиардера Starlink сталкивается со все более серьезными вызовами в борьбе за свое доминирование на рынке высокоскоростного спутникового интернета, в том числе со стороны китайского конкурента, поддерживаемого государством, и еще одного финансируемого основателем Amazon сервиса .