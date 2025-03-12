Вихід на ринок Індії: Starlink Маска підписав угоду з компанією мільярдера Амбані

Компанія Jio Platforms Ltd, яка належить мільярдеру Мукешу Амбані, оголосила про угоду зі SpaceX про надання послуг супутникового інтернету Starlink в Індії. Напередодні індійська компанія Bharti Airtel Суніла Міттала оголосила про таку ж угоду.

Про це повідомляє Вloomberg.

Як вважає видання, угоди по суті перетворюють інтернет-сервіс Ілона Маска із суперника на союзника потужних внутрішніх бездротових операторів Індії, підкреслюючи його зростаючий вплив у всьому світі як близького радника президента Дональда Трампа. Це також знаменує собою зміну поглядів компаній Jio і Bharti, які раніше виступали проти ідеї дешевого отримання Starlink ефірних хвиль. Це показує, що місцеві мільярдери визнають неминучість приходу компаній Маска до найгустонаселенішої країни світу і не хочуть ризикувати, вступаючи з ним у пряму сутичку.

SpaceX очікує дозволу регулюючих органів на продаж послуг та обладнання Starlink в Індії.



"Reliance Jio і Bharti більше не розглядають супутниковий широкосмуговий зв'язок як загрозу, а як основну інфраструктуру, яку вони можуть орендувати. Цей крок гарантує, що вони залишаться контролерами розширення інтернету в Індії, навіть якщо Starlink масштабується", — сказав Уткарш Сінха, керуючий директор Bexley Advisors, інвестиційно-банківської компанії.

Нова угода дозволить компанії Амбані пропонувати обладнання Starlink через свої роздрібні магазини, а також через свої інтернет-магазини.

Ринок Індії потенційно має вирішальне значення для бізнесу Маска, оскільки Starlink, як і раніше, закритий для Китаю. Крім того, Tesla готується до виходу на ринок Індії, відправляючи до країни тисячі автомобілів та відкриваючи там виставкові зали.

Перед урядом Індії стоїть завдання залучити іноземні інвестиції від таких потужних гравців, як Маск, і збалансувати їх на тлі переговорів щодо торгових угод із США.

Нагадаємо, комунікаційна мережа мільярдера Starlink стикається зі все більш серйозними викликами у боротьбі за своє домінування на ринку високошвидкісного супутникового інтернету, у тому числі з боку китайського конкурента, який підтримує держава, і ще одного сервісу, що фінансується засновником Amazon.