WOG меняет ключевых юрлиц: зачем сеть АЗС перераспределяет миллиардные доходы

В одной из крупнейших сетей АЗС WOG сменились ключевые юридические лица, через которые она ведет свою деятельность. Одни компании, входящие в группу прошлого года, резко увеличили свои доходы, в то время как другие их потеряли. Delo.ua , компания зачем компании это делают.

В 2024 по сравнению с 2023 две ключевые компании сети WOG снизили свою выручку в разы. Так, ООО "ВОГ Ресурс" сократило чистый доход с 50,1 млрд грн до 6,9 млрд грн. Другая компания из группы WOG "Вест Петрол Маркет" в 2024 году сократила чистый до 9,5 млрд грн по сравнению с 27,7 млрд грн в 2023 году.

По словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюн, за последние годы компания не сокращала существенно свои объемы реализации горючего. Изменения же в денежных потоках могут свидетельствовать об изменении ключевых юридических лиц в группе.

"На самом деле это абсолютно обычная вещь. У них есть оптовые компании, есть операционные компании, а есть компании, которые владеют активами. Что касается именно "ВОГ ресурс", то по-моему это был оптовый оператор или импортер. Во всех структурах эти компании меняются, это делают все", — говорит Куюн.

Основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин также подтвердил, что большинство бизнесов на топливном рынке время от времени меняют ключевые юрлица, через которые организуют работу, но добавляет, что обычно такое делают, чтобы избежать многомиллионных штрафов.

"Такое делают не от хорошей жизни. Через год-полтора могут накапливаться штрафы от налоговой и других органов контроля, которые отсудить почти нереально. Это обычная практика на рынке", - отмечает бизнесмен.

С этим согласен и аналитик консалтинговой компании "Нафторинок" Александр Сиренко, который говорит, что такая практика позволяет компаниям избежать или отсрочить обязательства, которые они не могут погасить в короткие сроки.

В пресс-службе WOG подтвердили, что на данный момент ключевым юридическим лицом является ООО "Петрол Контракт", а смена юрлиц делается "для лучшего структурирования бизнеса". По данным Opendatabot в 2024 году эта компания получила чистый доход в размере 17,9 млрд грн, по сравнению со 157,5 млн грн в 2023. Другая компания из группы WOG "Петрол Партнер" в 2024 году получила чистый доход в размере 49,1 млрд грн, тогда как в 2023 доход с.

Также в компании добавили, что новый поставщик ресурса с мая 2025 года вошел в перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, или " Клуба белого бизнеса ". Напомним, что по данным компании, за 5 месяцев 2025 года сеть АЗК WOG перечислила в бюджеты всех уровней 7,3 млрд грн. Из них 1,1 млрд грн – это налоги с операционной деятельности и 6,19 миллиарда гривен – налоги при импорте.