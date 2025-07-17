WOG змінює ключових юросіб: навіщо мережа АЗС перерозподіляє мільярдні доходи

В одній з найбільших мереж АЗС WOG змінились ключові юридичні особи, через яких вона веде свою діяльність. Одні компанії що входять до групи минулого року, різко збільшили свої доходи, тоді як інші їх втратили. Delo.ua , компанія навіщо компанії це роблять.

У 2024 порівняно з 2023 дві ключові компанії мережі WOG знизили свій виторг в рази. Так, ТОВ "ВОГ Ресурс" скоротила чистий дохід з 50,1 млрд грн до 6,9 млрд грн. Інша компанія з групи WOG "Вест Петрол Маркет" у 2024 році скоротила чистий до 9,5 млрд грн порівняно з 27,7 млрд грн у 2023.

За словами директора консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, за останні роки компанія не скорочувала суттєво свої обсяги реалізації пального. А зміни в грошових потоках можуть свідчити про зміну ключових юридичних осіб в групі.

"Насправді це абсолютно буденна річ. В них є гуртові компанії, є операційні компані, а є компанії які володіють активами. Що стосується саме "ВОГ ресурс" то по-моєму це був гуртовий оператор або імпортер. У всіх структурах ці компані змінюються, це роблять всі", — каже Куюн.

Засновник групи "Прайм" Дмитро Льоушкін також підтвердив, що більшість бізнесів на паливному ринку час від часу змінюють ключові юрособи через які організовують роботу. Та додає, що зазвичай таке роблять, щоб уникнути багатомільйонних штрафів.

"Таке роблять не від хорошого життя. За рік-півтора можуть накопичуватися штрафи від податкової та інших органів контролю, які відсудити майже нереально. Це звичайна практика на ринку", — зауважує бізнесмен.

З цим погоджується і аналітик консалтингової компанії "Нафторинок" Олександр Сіренко, який каже, що така практика дозволяє компаніям уникнути чи відтермінувати зобов'язання які вони не можуть погасити в короткі терміни.

В пресслужбі WOG підтвердили, що на поточний момент ключовою юридичною особою є ТОВ "Петрол Контракт”, а зміна юросіб робиться “для кращого структурування бізнесу”. За даними Opendatabot у 2024 році ця компанія отримала чистий дохід у розмірі 17,9 млрд грн, порівняно з 157,5 млн грн у 2023. Інша компанія з групи WOG "Петрол Партнер" у 2024 отримала чистий дохід у розмірі 49,1 млрд грн, тоді як у 2023 дохід склав 2,7 млрд грн.

Також в компанії додали, що новий постачальник ресурсу з травня 2025 року увійшов до переліку платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, або ж "Клубу білого бізнесу". Нагадаємо, що за даними компанії, за 5 місяців 2025 року мережа АЗК WOG перерахувала до бюджетів усіх рівнів 7,3 млрд грн. З них 1,1 млрд грн — це податки з операційної діяльності та 6,19 мільярда гривень — податки при імпорті.