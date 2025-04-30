Xiaomi представила свою модель искусственного интеллекта с открытым кодом MiMo

Корпорация Xiaomi 30 апреля представила свою модель искусственного интеллекта с открытым исходным кодом MiMo, которая, как и R1 от DeepSeek, имитирует способ человеческого мышления при решении задач. Таким образом, производитель электронной техники присоединился к китайским технологическим лидерам.

Об этом сообщает Вloomberg.

По данным Xiaomi, MiMo превзошла платформы o1-mini от OpenAI и Qwen от Alibaba в тестах производительности. В компании заявили о намерении разработать искусственный общий интеллект или ИИ с интеллектом человеческого уровня. На фоне появления новой модели ИИ акции корпорации выросли более чем на 5% на Гонконгской бирже.

"MiMo — это первый опыт нашей недавно созданной основной команды из моделей ИИ. Хотя 2025 год может показаться поздним этапом для воплощения мечты о больших моделях, мы считаем, что это — долгосрочное начинание", — заявили в компании.

Руководители Xiaomi говорили об инвестициях в ИИ и раньше, хотя MiMo — это появившийся первый реальный продукт. Его появление знаменует собой второй крупный проект за многолетнюю историю компании, более известной производством доступных смартфонов и бытовой техники: от роботов-пылесосов до рисоварок.

Напомним, в марте сообщалось, что Xiaomi привлечет более $5 млрд для расширения бизнеса и исследований путем размещения акций.