Xiaomi представила власну модель штучного інтелекту з відкритим кодом MiMo

Корпорація Xiaomi 30 квітня представила власну модель штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом MiMo, яка, як і R1 від DeepSeek, імітує спосіб людського мислення при вирішенні задач. Таким чином виробник електронної техніки приєднався до китайських технологічних лідерів.

Про це повідомляє Вloomberg.

За даними Xiaomi, MiMo перевершила платформи o1-mini від OpenAI та Qwen від Alibaba у тестах продуктивності. У компанії заявили про намір розробити штучний загальний інтелект, або ШІ з інтелектом людського рівня. На тлі появи нової моделі ШІ акції корпорації зросли більш як на 5% на Гонконгській біржі.

"MiMo — це перший досвід нашої нещодавно створеної основної команди з моделей ШІ. Хоча 2025 рік може здатися пізнім етапом для втілення мрії про великі моделі, ми вважаємо, що це — довгострокове починання", - заявили у компанії

Керівники Xiaomi говорили про інвестиції в ШІ і раніше, хоча MiMo — це перший реальний продукт, який з'явився. Його поява знаменує собою другий великий проект за багаторічну історію компанії, більше відомої виробництвом доступних смартфонів та побутової техніки: від роботів-пилососів до рисоварок.

Нагадаємо, у березні повідомлялося, що Xiaomi залучить понад $5 млрд для розширення бізнесу та досліджень шляхом розміщення акцій. Кошти, отримані від розміщення акцій, підуть на розширення бізнесу, інвестиції у дослідження та розробку технологій, а також на загальні корпоративні потреби.