Yasno планирует стать агрегатором на рынке электроэнергии

Поставщик электроэнергии YASNO планирует оказывать услуги агрегатора на рынке электроэнергии. Об этом в интервью Delo.ua рассказал генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко.

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"Мы сейчас изучаем эту опцию и работаем над созданием оптимальной бизнес-модели, чтобы максимально использовать распределенную генерацию и возможности потребителей изменять объем потребления и от этого иметь некий профит", — сказал Коваленко.

По его словам, специалисты компании пытаются понять, как можно автоматизировать процессы в этой нише, как будут формироваться цены на рынках, а также что делать с потребителями, которые хотят входить в агрегированную группу, но имеют другого поставщика. При этом он отметил, что в течение года в YASNO сделают выводы и начнут выходить на рынок агрегации.

Что такое агрегация

Агрегация на рынке электроэнергии, согласно Закону №3220-IX от 30 июня 2023 года "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно восстановления и "зеленой" трансформации энергетической системы Украины", это деятельность по управлению мощностью распределенных объектов производства, потребления или хранения электрической энергии с целью купли-продажи электрической энергии, предоставления услуг Агрегатор, то есть компания, имеющая соответствующую лицензию, объединяет эти объекты в единую систему для участия в балансировке энергосистемы.

По состоянию на конец мая Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг выдала две лицензии на этот вид деятельности. Одну из них получило ООО "Павер Трейдинг", другую — ООО "Несс Смарт Пауэр", входящее в группу компаний KNESS.

О том, как Yasno планирует развивать бизнес по установке СЭС, а также тренды и проблемы на рынке солнечной энергетики, читайте в интервью СЕО Yasno Сергея Коваленко на Delo.ua.