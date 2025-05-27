Yasno планує стати агрегатором на ринку електроенергії

Постачальник електроенергії YASNO планує надавати послуги агрегатора на ринку електроенергії. Про це в інтерв'ю Delo.ua розказав генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

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"Ми зараз вивчаємо цю опцію та працюємо над створенням оптимальної бізнес-моделі, щоб максимально використовувати розподілену генерацію та можливості споживачів змінювати обсяг споживання і від цього мати якийсь профіт", — сказав Коваленко.

За його словами, спеціалісти компанії намагаються зрозуміти як можна автоматизувати процеси в цій ніші, як формуватимуться ціни на ринках, а також що робити зі споживачами, які хочуть входити в агреговану групу, але мають іншого постачальника. При цьому він зауважив, що протягом року в YASNO зроблять висновки та почнуть виходити на ринок агрегації.

Що таке агрегація

Агрегація на ринку електроенергії, згідно Закону №3220-IX від 30 червня 2023 року "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення та "зеленої" трансформації енергетичної системи України", це діяльність з управління потужністю розподілених об'єктів виробництва, споживання або зберігання електричної енергії з метою купівлі-продажу електричної енергії, надання допоміжних послуг або послуг з балансування на ринку електричної енергії. Агрегатор, тобто компанія, що має відповідну ліцензію, об'єднує ці об'єкти в єдину систему для участі в балансуванні енергосистеми.

Станом на кінець травня Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг видала дві ліцензії на цей вид діяльності. Одну з них отримало ТОВ "Павер Трейдінг", іншу — ТОВ "Несс Смарт Пауер", що входить в групу компаній KNESS.

Про те, як Yasno планує розвивати бізнес зі встановлення СЕС, а також тренди та проблеми на ринку сонячної енергетики, читайте в інтерв'ю СЕО Yasno Сергія Коваленка на Delo.ua.