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Втрое больше, чем год назад: за четыре месяца украинцы уплатили 47,8 млрд гривен военного сбора

Зимняя поддержка. деньги, выплаты
Госбюджет получил 47,8 млрд. гривен военного сбора. / Freepik

За январь-апрель 2025 года налогоплательщики уплатили в бюджет 47,8 млрд грн военного сбора. Это втрое или на 35 млрд грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году (12,8 млрд грн).

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной налоговой службы Украины.

В налоговой такой рост объясняют повышением с 1 декабря 2024 размера ставки военного сбора до 5% и сознательной позицией плательщиков, своевременно уплачивающих налоги.

Какие регионы заплатили больше всего?

Больше всего оплатили:

  • город Киев – 15,7 млрд грн;
  • Днепропетровская область – 5,5 млрд грн;
  • Львовская область – 3,6 млрд грн;
  • Харьковская область – 3,1 млрд. гривен.

Ставки для разных категорий налогоплательщиков

Военный сбор платят все категории налогоплательщиков.

Ставки военного сбора:

  • ФЛП первой, второй и четвертой групп – 10% от минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года (в 2025 году размер ежемесячного авансового взноса – 800 грн);
  • плательщики единого налога третьей группы (кроме е-резидентов) – 1% от полученного дохода ежеквартально;
  • ФЛП на общей системе налогообложения – 5 % от чистого годового налогооблагаемого дохода;
  • наемные работники – 5% от начисленной заработной платы;
  • военнослужащие и работники ВСУ, СБУ, Службы внешней разведки Украины, ГУР, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны Украины, Госспецсвязи, Государственной специальной службы транспорта Украины – 1,5% с дохода, полученного в виде денежного довольствия, денежных вознаграждений и других выплат.

Напомним, за первый квартал 2025 года в бюджет поступило 34,1 млрд грн военного сбора. Это в 3,7 раза больше, чем за этот же период прошлого года.

Автор:
Татьяна Ковальчук