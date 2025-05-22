Втричі більше, ніж рік тому: за чотири місяці українці сплатили 47,8 млрд гривень військового збору

За січень–квітень 2025 року платники податків сплатили до бюджету 47,8 млрд грн військового збору. Це втричі або на 35 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року (12,8 млрд грн).

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної податкової служби України.

У податковій таке зростання пояснюють підвищенням з 1 грудня 2024 року розміру ставки військового збору до 5% та свідомою позицією платників, які своєчасно сплачують податки.

Які регіони сплатили найбільше?

Найбільше сплатили:

місто Київ – 15,7 млрд грн;

Дніпропетровська область – 5,5 млрд грн;

Львівська область – 3,6 млрд грн;

Харківська область – 3,1 млрд гривень.

Ставки для різних категорій платників податків

Військовий збір сплачують усі категорії платників податків.

Ставки військового збору:

ФОПи першої, другої та четвертої груп – 10 % від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року (у 2025 році розмір щомісячного авансового внеску – 800 грн);

платники єдиного податку третьої групи (крім е-резидентів) – 1 % від отриманого доходу щоквартально;

ФОПи на загальній системі оподаткування – 5 % від чистого річного оподатковуваного доходу;

наймані працівники – 5 % від нарахованої заробітної плати;

військовослужбовці та працівники ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, ГУР, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони України, Держспецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту України – 1,5 % з доходу, одержаного у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат.

Нагадаємо, за перший квартал 2025 року до бюджету надійшло 34,1 млрд грн військового збору. Це в 3,7 раза більше, ніж за цей же період минулого року.