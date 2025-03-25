За два месяца импорт нефтепродуктов обеспечил более 21 млрд грн таможенных поступлений

В январе-феврале 2025 года нефтепродукты стали лидером среди таможенных поступлений в Украину, обеспечив уплату 21,5 млрд грн в государственный бюджет.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Основные цифры

Общий импорт этой категории товаров составил 1,1 млн тонн на сумму 38,3 млрд грн, что сделало нефтепродукты главным источником пополнения таможенных платежей – 21,5 млрд грн.

"То есть каждая пятая гривна от таможенных поступлений – это налоги, уплаченные при ввозе нефтепродуктов", — подчеркнули в пресс-службе.

Об импорте нефтепродуктов

Напомним, падение спроса на топливо в начале года привело к сокращению количества импортеров нефтепродуктов. Наиболее ощутимым стало сокращение количества импортеров дизельного топлива. По состоянию на январь 2025 года его завозили только 132 компании против 242 импортеров год назад и 399 компаний в январе 2023-го.

Благодаря весеннему потеплению, спрос на топливо в Украине вырос на 20% по сравнению с зимним периодом, а снижение цен на нефть может стать предпосылкой для снижения стоимости горючего на АЗС. Однако, похоже, сети АЗС не используют этот потенциал полностью, поскольку стремятся увеличить маржу, чтобы компенсировать ущерб, понесенный зимой.