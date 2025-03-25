За два місяці імпорт нафтопродуктів забезпечив понад 21 млрд грн митних надходжень

Протягом січня-лютого 2025 року нафтопродукти стали лідером серед митних надходжень в Україну, забезпечивши сплату 21,5 млрд грн до державного бюджету.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це інформує пресслужба Державної митної служби.

Основні цифри

Загальний імпорт цієї категорії товарів склав 1,1 млн тонн на суму 38,3 млрд грн, що зробило нафтопродукти головним джерелом поповнення митних платежів - 21,5 млрд грн.

"Тобто, кожна п’ята гривня від митних надходжень – це податки, сплачені при ввезенні нафтопродуктів", - наголосили в пресслужбі.

Про імпорт нафтопродуктів

Нагадаємо, падіння попиту на паливо на початку року призвело до скорочення кількості імпортерів нафтопродуктів. Найбільш відчутним стало скорочення кількості імпортерів дизельного палива. Станом на січень 2025-го його завозили лише 132 компанії проти 242 імпортерів рік тому й 399 компаній у січні 2023-го.

Завдяки весняному потеплінню попит на паливо в Україні зріс на 20% порівняно з зимовим періодом, а зниження цін на нафту може стати передумовою для зниження вартості пального на АЗС. Проте, схоже, мережі АЗС не використовують цей потенціал повністю, оскільки прагнуть збільшити маржу, аби компенсувати збитки, понесені взимку.