За полгода молочно-товарные фермы Украины увеличили производство молока: какие регионы в лидерах

Молочнотоварные фермы (МТФ) нарастили объемы надоя в первом полугодии 2025 года до 1,56 млн тонн. В настоящее время фермы западной Украины компенсируют сокращение надоя в восточных и южных областях, которые являются результатом продолжающихся военных действий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные аналитика Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили.

В июне 2025 года хозяйства всех категорий произвели 657 тысяч. т молока-сырья, что на 28 тыс. т меньше (-4%) по отношению к маю 2025 года. В прошлом месяце доля предприятий в производстве молока-сырья составила 39%, а хозяйств населения – 61%.

Предприятия произвели 257,7 тыс. т молока-сырья в июне 2025 года, что на 12,4 тыс. т меньше (-4,6%) по сравнению с маем 2025 года, но на 5 тыс. т больше (+2%) по сравнению с июнем 2024 года.

В январе-июне 2025 года МТФ произвели 1,56 млн т молока-сырья, что на 63 тыс. т больше (+4%) по отношению к прошлогоднему периоду.

В хозяйствах населения объемы надоя в июне 2025 составили 400 тыс. т молока, что на 16 тыс. т меньше (-14%) по отношению к маю 2025 года. За пол года приусадебный сектор произвел 1,82 тыс. т молока-сырья, что на 242 тыс. т меньше (-12%) по отношению к прошлогоднему периоду.

За первые шесть месяцев 2025 МТФ нарастили объемы производства молока-сырья в 14 областях.

"Лидерами по объемам производства молока-сырья остаются области Центральной и Северной Украины. Однако, наибольшие объемы роста производства молока-сырья наблюдаются во Львовской, Закарпатской и Хмельницкой области, что связано со строительством новых МТФ на территории Западной Украины. Они компенсируют сокращение надоя в восточных и южных областях Украины в результате продолжающихся военных действий", - сообщил Кухалейшвили.

Наибольшее количество производства молока нарастили сельхозпредприятия во Львовской (+21%), Закарпатской (+20%), Хмельницкой (+17%), Николаевской (+13%) и Тернопольской (+10%) областей.

Напомним, в прошлом месяце было экспортировано 12,38 тыс. т молочных продуктов на сумму 45,63 млн. дол. По отношению к маю натуральные объемы экспорта сократились на 17%, а по сравнению с июнем 2024 года выросли на 12%.