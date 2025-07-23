Цены на молоко в Украине растут из-за дефицита сырья и экспорта

Во второй половине июля закупочные цены на молоко в Украине начали расти из-за дефицита сырья и высокого спроса на экспорт. Также аналитики прогнозируют дальнейший рост цен в начале августа.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Ассоциации производителей молока (АВМ).

Какие цены на молоко?

По состоянию на 22 июля средняя закупочная цена молока экстрасорта выросла до 16,14 грн/кг без НДС, что на 14 копеек больше месяца назад. Цены на это сорт в хозяйствах колеблются от 15,50 до 16,70 грн/кг. Верхний предел вырос на 20 коп.

Молоко высшего сорта в среднем стоит 15,85 грн/кг без НДС, что на 10 копеек больше предыдущего показателя. Диапазон цен составляет от 15,30 до 16,35 грн/кг, при этом верхний предел вырос на 15 копеек.

Средняя цена молока первого сорта осталась неизменной – 15,45 грн/кг без НДС. Минимальная цена – 15,00 грн/кг, максимальная – 15,60 грн/кг. Ценовой диапазон не претерпел изменений.

В итоге средневзвешенная цена трех сортов составила 15,92 грн/кг без НДС — на 12 копеек больше по сравнению с предыдущим мониторингом.

Во второй половине июля закупочные цены на молоко выросли из-за дефицита сырья и высокого спроса на экспорт. По словам аналитика АВМ Георгия Кухалейшвили, экспорт сливочного масла за полугодие вырос на 50%, а девальвация гривны стимулирует рост цен на готовую продукцию.

Ожидается дальнейший рост цен в начале августа, однако во второй половине месяца возможно их снижение из-за рисков приостановки экспорта в ЕС, поскольку новые квоты до сих пор не согласованы.

Напомним, в июне выросли мировые цены на молочную продукцию. Индекс FAO на сливочное масло достиг рекордного уровня