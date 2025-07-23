Ціни на молоко в Україні зростають через дефіцит сировини та експорт

У другій половині липня закупівельні ціни на молоко в Україні почали зростати через дефіцит сировини та високий попит на експорт. Також аналітики прогнозують подальше зростання цін на початку серпня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Асоціації виробників молока (АВМ).

Які ціни на молоко?

Станом на 22 липня середня закупівельна ціна молока екстраґатунку зросла до 16,14 грн/кг без ПДВ, що на 14 копійок більше, ніж місяць тому. Ціни на цей ґатунок у господарствах коливаються від 15,50 до 16,70 грн/кг. Верхня межа зросла на 20 коп.

Молоко вищого ґатунку в середньому коштує 15,85 грн/кг без ПДВ, що на 10 копійок більше за попередній показник. Діапазон цін становить від 15,30 до 16,35 грн/кг, при цьому верхня межа зросла на 15 копійок.

Середня ціна молока першого ґатунку залишилася незмінною — 15,45 грн/кг без ПДВ. Мінімальна ціна — 15,00 грн/кг, максимальна — 15,60 грн/кг. Ціновий діапазон не зазнав змін.

У підсумку середньозважена ціна трьох ґатунків склала 15,92 грн/кг без ПДВ — на 12 копійок більше порівняно з попереднім моніторингом.

У другій половині липня закупівельні ціни на молоко зросли через дефіцит сировини та високий попит на експорт. За словами аналітика АВМ Георгія Кухалейшвілі, експорт вершкового масла за півріччя зріс на 50%, а девальвація гривні стимулює зростання цін на готову продукцію.

Очікується подальше зростання цін на початку серпня, однак у другій половині місяця можливе їхнє зниження через ризики призупинення експорту до ЄС, оскільки нові квоти досі не погоджені.

Нагадаємо, у червні зросли світові ціни на молочну продукцію. Індекс FAO на вершкове масло досяг рекордного рівня