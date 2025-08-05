Залог до $15 000: администрация Трампа запускает пилотную программу для въезда в США

Администрация президента Дональда Трампа запускает пилотную программу, в рамках которой путешественникам, въезжающим в США по туристическим и деловым визам, нужно будет внести солидный залог до $15 000 в качестве гарантии того, что они не останутся в стране.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию CNBC.

Кто должен платить?

Программа распространяется на туристов и деловых путешественников, которым для въезда в США необходимы визы B-1 или B-2 и прибывающие из следующих стран:

имеющие высокие показатели просроченных виз;

когда информация о скрининге и проверке считается недостаточной или предлагающих гражданство за инвестиции без требований проживания.

Какие это страны?

Государственный департамент США намерен обнародовать список стран уже сегодня.

Показатели просроченных виз будут рассчитываться на основе отчета Министерства внутренней безопасности о просроченных визах при въезде/выезде за 2023 год. В этом отчете отмечено, что в страны с высоким уровнем просроченных виз относятся Чад (50%), Лаос (35%) и Гаити (31%).

Однако странами с наибольшим количеством случаев просрочки являются Мексика (примерно 49 000), Бразилия (21 000), Колумбия (41 000), Гаити (27 000), Венесуэла (22 000) и Доминиканская Республика (20 000).

Размер залога

Новая программа направлена, в частности, на посетителей из стран с исторически высокими показателями просроченных виз. Сумма гарантийного залога может составлять до 15 000 долларов на человека, однако, как сообщили сотрудники Госдепартамента, консульские работники будут обязаны вносить залог в размере 10 000 долларов за взрослого и 5 000 долларов за ребенка.

Кроме того, размер залога зависит от личных обстоятельств путешественников, включая причину поездки, занятость, доход, навыки и образование.

Путешественники, которым необходимо уплатить визовый сбор, должны въезжать и выезжать из США через определенные порты въезда, которые будут объявлены позже.

Почему пилотная программа, а не общее правило?

По данным Госдепартамента США, пилотный проект имеет как минимум две цели. Прежде всего, это направлено на оценку возможности обработки и погашения залогов, которые правительство ранее считало "обременительными". Кроме того, это поможет выяснить, обязывают ли залоговые обязательства посетителей соблюдать условия визы.

Однако в сообщении правительства говорится, что пилотная программа является "инструментом дипломатии", призванным побудить иностранные правительства сократить показатели превышения сроков пребывания их граждан и усовершенствовать процедуры проверки и проверки пассажиров.

Напомним, в США запустили сайт для регистрации на "золотую карточку" для богатых иностранных граждан, желающих получить право на проживание в стране. Ее стоимость составляет $5 миллионов.