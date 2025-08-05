Застава до $15 000: адміністрація Трампа запускає пілотну програму для в’їзду в США

Адміністрація президента Дональда Трампа запускає пілотну програму, в рамках якої мандрівникам, які в'їжджають до США за туристичними та діловими візами, потрібно буде внести солідну заставу до $15 000 як гарантію того, що вони не залишаться в країні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію CNBC.

Хто має платити?

Програма поширюється на туристів та ділових мандрівників, яким для в'їзду до США необхідні візи B-1 або B-2 та які прибувають з наступних країн:

які мають високі показники прострочених віз;

коли інформація про скринінг та перевірку вважається недостатньою, або які пропонують громадянство за інвестиції без вимог проживання.

Які це країни?

Державний департамент США має намір оприлюднити список країн уже сьогодні.

Показники прострочених віз розраховуватимуться на основі звіту Міністерства внутрішньої безпеки про прострочені візи при в'їзді/виїзді за 2023 рік. У цьому звіті зазначено, що до країн з високим рівнем прострочених віз відносяться Чад (50%), Лаос (35%) та Гаїті (31%).

Однак країнами з найбільшою кількістю випадків прострочення є Мексика (приблизно 49 000), Бразилія (21 000), Колумбія (41 000), Гаїті (27 000), Венесуела (22 000) та Домініканська Республіка (20 000).

Розмір застави

Нова програма спрямована, зокрема, на відвідувачів із країн із історично високими показниками прострочених віз. Розмір застави визначається на розсуд консульських працівників відповідно до інструкцій. Сума гарантійної застави може становити до 15 000 доларів на людину, однак, як повідомили співробітники Держдепартаменту, консульські працівники будуть зобов'язані вносити заставу у розмірі 10 000 доларів за дорослого та 5 000 доларів за дитину.

Крім того, розмір застави залежатиме від особистих обставин мандрівників, включаючи причину поїздки, зайнятість, дохід, навички та освіту.

Мандрівники, яким необхідно сплатити візовий збір, повинні в'їжджати та виїжджати зі США через певні порти в'їзду, які будуть оголошені пізніше.

Чому пілотна програма, а чи не загальне правило?

За даними Держдепартаменту США, пілотний проєкт має як мінімум дві цілі. Насамперед це спрямовано на оцінку можливості обробки та погашення застав, які уряд раніше вважав "обтяжливими". Крім того, це допоможе з'ясувати, чи зобов'язують заставні зобов'язання відвідувачів дотримуватись умов візи.

Однак у повідомленні уряду також йдеться про те, що пілотна програма є "інструментом дипломатії", покликаним спонукати іноземні уряди скоротити показники перевищення термінів перебування їх громадян та вдосконалити процедури перевірки та перевірки пасажирів.

Нагадаємо, у США запустили сайт для реєстрації на "золоту картку" для багатих іноземних громадян, які хочуть отримати право на проживання у країні. Її вартість становить $5 мільйонів.