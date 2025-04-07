Зеленский подписал закон о защите прав добросовестных приобретателей: петиция осталась без ответа

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №12089, усиливающий защиту прав добросовестного приобретателя. Целью этого закона является улучшение правовой ситуации для лиц, приобретающих имущество добросовестно, гарантируя им дополнительные правовые механизмы для защиты своих прав в случае спорных ситуаций или претензий со стороны третьих лиц.

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Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.

Основные положения законопроекта

12 марта 2025 года Верховная Рада Украины приняла в целом проект Закона о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины, направленный на усиление защиты прав добросовестных приобретателей №12089. Этот законопроект был подготовлен Комитетом по правовой политике и рассмотрен парламентом во втором чтении.

Добросовестный приобретатель в контексте этого проекта – это лицо, которое приобрело имущество на законных основаниях, не зная и не имея возможности знать о его обременении или незаконности отчуждения.

Закон обеспечивает защиту прав добросовестных приобретателей путем:

Установление исковой давности – после 10 лет с момента регистрации права собственности имущество нельзя истребовать через суд. Четкое определение начала течения исковой давности – с даты государственной регистрации права собственности. Гарантирование компенсации стоимости имущества в случае его истребования, если это произошло из-за незаконных действий предыдущих владельцев.

Необходимость перемен обусловлена тем, что действующая редакция Гражданского кодекса привела к неоднозначной судебной практике. В частности, имеет место неправильное применение негаторного иска вместо виндикационного, что противоречит принципам государственной регистрации прав на недвижимое имущество и практике Европейского суда по правам человека.

Действие этого законопроекта не распространяется на отдельные категории имущества, имеющие особое значение для государства и общества. В частности, это касается:

объектов критической инфраструктуры;

стратегических объектов государственной собственности;

объектов культурного наследия;

природно-заповедного фонда.

В пояснительной записке говорится, что четкое определение начала течения исковой давности и ограничение возможности истребования имущества после определенного срока обеспечит защиту прав добросовестных приобретателей и уменьшит количество судебных споров в этой сфере.

Что известно о петиции против законопроекта

Вскоре после того, как Верховная Рада приняла законопроект во втором чтении, 17 марта на сайте президента появилась петиция, призывающая сохранить леса, прибрежные полосы и объекты историко-культурного и историко-архитектурного наследия путем наложения вето на законопроект №12089.

"Вопреки названию, законопроект направлен на защиту недобросовестных приобретателей, тех, кто незаконно, через подставных лиц, получил в частную собственность земли, принадлежащие государству и территориальным общинам. Речь идет о лесах, водоемах и прибрежных полосах, памятниках археологии, земле обороны, которые в то же время могут быть — лес.

Автор петиции отмечает, что на данный момент земли, которые были незаконно отчуждены, возвращаются к государству и территориальным общинам через суд. Однако законопроект №12089 ограничит срок, в течение которого эти земли можно будет вернуть в государственную или коммунальную собственность.

Кроме того, для таких земель необходимо будет за бюджетные средства компенсировать незаконным собственникам их рыночную стоимость. Иски по возвращению этих земель можно подать только после внесения на депозит суда их рыночной стоимости.

По данным Единой базы отчетов Фонда госимущества, стоимость земель, по которым поданы иски в 2024 году, составляет 407 млрд 285 млн гривен.

Во время войны бюджетные средства должны быть направлены на поддержку ВСУ, а не на выплаты незаконным владельцам земель в лесах и берегах рек, отмечается в петиции.

Отмечается, что законопроект нарушает Конституцию, ограничивая государство и общину в праве защищать свою собственность в суде. Против принятия законопроекта в действующей редакции выступили судьи Верховного Суда, специалисты Минсреды, Минюста, Гослесагентства, Госводагентства и общественные активисты.

В настоящее время петиция собрала 25 тысяч подписей, но ответа на нее пока нет.