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Совет утвердил закон об отдаленной работе: основные нововведения для работников
27 марта Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект с целью улучшения регулирования надомной и дистанционной работы. Ожидается, что этот закон поможет восстановить права удаленно работающих работников.
Об этом сообщает пресс-служба Парламента.
В целом законопроект № 10164-1 призван урегулировать вопросы командировок для работников, работающих из дома или дистанционно, а также обеспечить комфортные условия труда для родителей, чьи дети учатся удаленно.
Что предполагает законопроект
- Командировки для удаленных работников. Законодательно закреплена возможность отправки в командировку работников, работающих дистанционно, согласно трудовому договору.
- Поддержка родителей. Родители, чьи дети до 14 лет учатся дистанционно, смогут по договоренности с работодателем перейти на удаленную работу, что позволит совмещать работу и родительские обязанности.
- Социальная защита удаленных работников. Закон усиливает социальную защиту тех, кто работает дистанционно.
Напомним, с 4 апреля 2025 года вступают в силу изменения, принятые Законом Украины № 4158-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об общеобязательном государственном социальном страховании". Новые нормы закона определяют размеры выплат больничных при временной потере трудоспособности.
Добавим, ситуация на рынке труда в Украине остается сложной. Все сферы экономической деятельности сталкиваются с дефицитом кадров, а наиболее востребованными сейчас рабочие профессии.