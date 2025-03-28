Совет утвердил закон об отдаленной работе: основные нововведения для работников

27 марта Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект с целью улучшения регулирования надомной и дистанционной работы. Ожидается, что этот закон поможет восстановить права удаленно работающих работников.

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Об этом сообщает пресс-служба Парламента.

В целом законопроект № 10164-1 призван урегулировать вопросы командировок для работников, работающих из дома или дистанционно, а также обеспечить комфортные условия труда для родителей, чьи дети учатся удаленно.

Что предполагает законопроект

Командировки для удаленных работников . Законодательно закреплена возможность отправки в командировку работников, работающих дистанционно, согласно трудовому договору.

. Законодательно закреплена возможность отправки в командировку работников, работающих дистанционно, согласно трудовому договору. Поддержка родителей . Родители, чьи дети до 14 лет учатся дистанционно, смогут по договоренности с работодателем перейти на удаленную работу, что позволит совмещать работу и родительские обязанности.

. Родители, чьи дети до 14 лет учатся дистанционно, смогут по договоренности с работодателем перейти на удаленную работу, что позволит совмещать работу и родительские обязанности. Социальная защита удаленных работников. Закон усиливает социальную защиту тех, кто работает дистанционно.

Напомним, с 4 апреля 2025 года вступают в силу изменения, принятые Законом Украины № 4158-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об общеобязательном государственном социальном страховании". Новые нормы закона определяют размеры выплат больничных при временной потере трудоспособности.

Добавим, ситуация на рынке труда в Украине остается сложной. Все сферы экономической деятельности сталкиваются с дефицитом кадров, а наиболее востребованными сейчас рабочие профессии.