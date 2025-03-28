Рада затвердила закон про віддалену роботу: основні нововведення для працівників

Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому законопроєкт з метою покращення регулювання надомної та дистанційної роботи. Очікується, що цей закон допоможе відновити права працівників, які працюють віддалено.

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Про це повідомляє пресслужба Парламенту.

В цілому законопроєкт № 10164-1 покликаний врегулювати питання відряджень для працівників, які працюють з дому або дистанційно, а також забезпечити комфортні умови праці для батьків, чиї діти навчаються віддалено

Що передбачає законопроєкт

Відрядження для віддалених працівників . Законодавчо закріплена можливість відправлення у відрядження працівників, що працюють дистанційно, згідно з трудовим договором.

. Законодавчо закріплена можливість відправлення у відрядження працівників, що працюють дистанційно, згідно з трудовим договором. Підтримка батьків . Батьки, чиї діти до 14 років навчаються дистанційно, зможуть за домовленістю з роботодавцем перейти на віддалену роботу, що дозволить краще поєднувати роботу та батьківські обов'язки.

. Батьки, чиї діти до 14 років навчаються дистанційно, зможуть за домовленістю з роботодавцем перейти на віддалену роботу, що дозволить краще поєднувати роботу та батьківські обов'язки. Соціальний захист віддалених працівників. Закон посилює соціальний захист тих, хто працює дистанційно.

Нагадаємо, з 4 квітня 2025 року набувають чинності зміни, ухвалені Законом України № 4158-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування". Нові норми закону визначають розміри виплат лікарняних у разі тимчасової втрати працездатності.

Додамо, ситуація на ринку праці в Україні залишається складною. Всі сфери економічної діяльності стикаються з дефіцитом кадрів, а найбільш затребуваними наразі є робітничі професії.