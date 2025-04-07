Зеленський підписав закон про захист прав добросовісних набувачів: петиція залишилась без відповіді

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12089, який посилює захист прав добросовісного набувача. Цей закон має на меті покращити правову ситуацію для осіб, які набувають майно добросовісно, гарантуючи їм додаткові правові механізми для захисту своїх прав у випадку спірних ситуацій або претензій з боку третіх осіб.

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Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Основні положення законопроєкту

12 березня 2025 року Верховна Рада України ухвалила в цілому проєкт Закону про внесення змін до Цивільного кодексу України, який спрямований на посилення захисту прав добросовісних набувачів №12089. Цей законопроєкт був підготовлений Комітетом з питань правової політики і розглянутий парламентом у другому читанні.

Добросовісний набувач в контексті цього проєкту – це особа, яка придбала майно на законних підставах, не знаючи і не маючи можливості знати про його обтяження чи незаконність відчуження.

Закон забезпечує захист прав добросовісних набувачів шляхом:

Встановлення позовної давності – після 10 років з моменту реєстрації права власності майно не можна витребувати через суд. Чітке визначення початку перебігу позовної давності – з дати державної реєстрації права власності. Гарантування компенсації вартості майна у випадку його витребування, якщо це сталося через незаконні дії попередніх власників.

Необхідність змін зумовлена тим, що чинна редакція Цивільного кодексу призвела до неоднозначної судової практики. Зокрема, має місце неправильне застосування негаторного позову замість віндикаційного, що суперечить принципам державної реєстрації прав на нерухоме майно та практиці Європейського суду з прав людини.

Дія цього законопроєкту не поширюється на окремі категорії майна, що мають особливе значення для держави та суспільства. Зокрема, це стосується:

об'єктів критичної інфраструктури;

стратегічних об'єктів державної власності;

об'єктів культурної спадщини;

природно-заповідного фонду.

В пояснювальній записці йдеться, що чітке визначення початку перебігу позовної давності та обмеження можливості витребування майна після певного терміну забезпечить захист прав добросовісних набувачів і зменшить кількість судових спорів у цій сфері.

Що відомо про петицію проти законопроєкту

Невдовзі після того, як Верховна Рада ухвалила законопроєкт у другому читанні, 17 березня на сайті президента з'явилася петиція, яка закликає зберегти ліси, прибережні смуги та об'єкти історико-культурної та історико-архітектурної спадщини шляхом накладення вето на законопроєкт №12089.

"Усупереч назві, законопроєкт спрямований на захист недобросовісних набувачів, тих, хто незаконно, через підставних осіб, отримав у приватну власність землі, які належать державі та територіальним громадам. Ідеться про ліси, водойми та прибережні смуги, пам’ятки археології, землі оборони, які водночас можуть бути лісами, землі природно-заповідного фонду", - йдеться в повідомленні.

Автор петиції наголошує, що наразі землі, які були незаконно відчужені, повертаються до держави та територіальних громад через суд. Однак законопроєкт №12089 обмежить термін, протягом якого ці землі можна буде повернути у державну чи комунальну власність.

Крім того, для таких земель необхідно буде за бюджетні кошти компенсувати незаконним власникам їх ринкову вартість. Позови щодо повернення цих земель можна буде подати лише після внесення на депозит суду їх ринкової вартості.

За даними Єдиної бази звітів Фонду держмайна, вартість земель, по яких подано позови в 2024 році, складає 407 млрд 285 млн гривень.

Під час війни бюджетні кошти повинні бути спрямовані на підтримку ЗСУ, а не на виплати незаконним власникам земель у лісах та на берегах річок, зазначається в петиції.

Наголошується, що законопроєкт порушує Конституцію, обмежуючи державу та громаду у праві захищати свою власність у суді. Проти ухвалення законопроєкту в чинній редакції виступили судді Верховного Суду, фахівці Міндовкілля, Мін’юсту, Держлісагентства, Держводагентства та громадські активісти.

Наразі петиція зібрала 25 тисяч підписів, але відповіді на неї поки що не надано.