Строительство подземного завода для украинских оборонных предприятий может окупаться от восьми до более чем 19 лет в зависимости от стоимости аренды. Такой длительный срок возврата вложений создает риски для частных инвесторов, особенно при отсутствии долгосрочных оборонных заказов.

Об этом говорится в статье Dilo "Завод под землей: сколько стоит защитить оборонное производство и кто готов за это платить".

Для расчета издания использовали условный завод площадью 5 тыс. м². Строительство наземного аналога оценено в $5 млн, тогда как подземного — в $15 млн. При постоянной аренде 90% площадей и ежегодных расходов на содержание в $300 тыс. окупаемость будет зависеть от арендной ставки:

$20 за м² в месяц — 19,2 года;

— $30 за м² — 11,4 года;

— $40 за м² — 8,1 года.

При аренде по $30 за м² годовой доход собственника после расходов на содержание составит около $1,32 млн, а операционная доходность — 8,8% вложенного капитала. В то же время, эти расчеты не учитывают налоги, военное страхование, обслуживание кредитов и срок строительства. Реальный период возврата инвестиций может быть длиннее.

Дополнительную проблему создает финансирование. Государственная программа льготного кредитования ОПК предусматривает инвестиционные ссуды сроком до пяти лет, тогда как подземный завод может окупаться более десяти лет. К тому же доступ девелоперов к программе требует отдельной проверки.

Для инвесторов решающим фактором станет наличие долгосрочных арендаторов, способных регулярно платить за помещение. Если оборонное предприятие имеет заказ до конца года, девелопер рискует остаться с дорогим объектом без стабильного дохода.

Напомним, "Метинвест" построил подземный военный госпиталь стоимостью 20 млн грн. и рассматривал перспективы развития подземного строительства.