Будівництво підземного заводу для українських оборонних підприємств може окупатися від восьми до понад 19 років залежно від вартості оренди. Такий тривалий строк повернення вкладень створює ризики для приватних інвесторів, особливо за відсутності довгострокових оборонних замовлень.

Про це йдеться у статті Dilo "Завод під землею: скільки коштує захистити оборонне виробництво і хто готовий за це платити".

Для розрахунку видання використало умовний завод площею 5 тис. м². Будівництво наземного аналога оцінено у $5 млн, тоді як підземного — у $15 млн. За умови постійної оренди 90% площ та щорічних витрат на утримання у $300 тис. окупність залежатиме від орендної ставки:

$20 за м² на місяць — 19,2 року;

$30 за м² — 11,4 року;

$40 за м² — 8,1 року.

При оренді по $30 за м² річний дохід власника після витрат на утримання становитиме близько $1,32 млн, а операційна дохідність — 8,8% вкладеного капіталу. Водночас ці розрахунки не враховують податки, воєнне страхування, обслуговування кредитів і строк будівництва. Реальний період повернення інвестицій може бути довшим.

Додаткову проблему створює фінансування. Державна програма пільгового кредитування ОПК передбачає інвестиційні позики строком до п'яти років, тоді як підземний завод може окупатися понад десятиліття. До того ж доступ девелоперів до програми потребує окремої перевірки.

Для інвесторів вирішальним фактором стане наявність довгострокових орендарів, здатних регулярно сплачувати за приміщення. Якщо оборонне підприємство має замовлення лише до кінця року, девелопер ризикує залишитися з дорогим об'єктом без стабільного доходу.

Нагадаємо, "Метінвест" побудував підземний військовий шпиталь вартістю 20 млн грн та розглядав перспективи розвитку підземного будівництва.