Больше, чем пиво: PJSC Carlsberg Ukraine инвестирует в социальные проекты

PJSC Carlsberg Ukraine – крупнейший датский бизнес в Украине, имеет три завода – в Киеве, Львове и Запорожье. Варить пиво для лучшего сегодня и завтра – не просто лозунг. Это двигатель нашей стратегии постоянных инвестиций в сотрудников, развитие и бизнес. С начала полномасштабной войны Carlsberg Group инвестировала в Украину около 2,5 млрд грн и уже имеет амбициозные планы на следующие три года.

Мы также инвестируем в поддержку социальных и гуманитарных инициатив. За время полномасштабного вторжения PJSC Carlsberg Ukraine при поддержке Carlsberg Group реализовала в Украине целый ряд гуманитарных проектов на сумму более 500 млн грн.

В наступающем 2025 году мы продолжим фокусироваться на трех главных направлениях: производстве и снабжении гуманитарной водой, поддержке проектов реабилитации и восстановления.

PJSC Carlsberg Ukraine работает в Украине с 1996 года, обеспечивая более 1400 рабочих мест. Деятельность компании создает также около 20 тысяч рабочих мест в смежных отраслях – сельском хозяйстве, торговле, логистике и ресторанно-гостиничном бизнесе. Произведенная продукция экспортируется более чем в 20 стран мира, компания среди лидеров отрасли по уплате налогов, входит в список крупнейших иностранных инвесторов и лучших работодателей. Carlsberg Group завершила процесс выхода из страны-агрессора РФ.

Поддержка образования и университетов

Carlsberg Group еще с 1876 года активно инвестирует в науку. Ее "Фонд Carlsberg" поддерживает фундаментальные научные исследования и общественно-полезные проекты путем выделения 30% дивидендов группы компаний на гранты. В 2023 году профинансировано 376 грантов на сумму более 800 миллионов датских крон (около 3 млрд грн). Из них 61 миллион датских крон получила исследовательская лаборатория Carlsberg.

Основанная в 1875 году лаборатория уже внесла значительный вклад в науку и технологии, улучшившие процесс пивоварения и повлиявшие на различные промышленные отрасли по всему миру. Немногие знают, но именно в Carlsberg Group изобретена шкала кислотности pH, выведена культура чистых пивных дрожжей и высококачественных сортов пивоваренного ячменя. В частности, лаборатория совершила важные открытия в области энзимологии, что способствовало развитию биотехнологий.

Сегодня Фонд Carlsberg профинансировал 24 стипендии на общую сумму около 20 млн грн для обучения украинских ученых-переселенцев в университетах Дании. Тем не менее, компания фокусируется и на поддержке украинской науки и ученых. Мы заинтересованы в высококвалифицированных и энергичных специалистах, поэтому сотрудничаем как с вузами, так и со студентами, как с потенциальными сотрудниками.

В 2024 году мы открыли "Школу безопасности от Carlsberg Ukraine" для студентов и выпускников НУПТ и НУБиП. Слушатели курса овладели основами управления рисками, безопасной работы на производстве и оказания первой помощи себе и окружающим.

Слушатели курса "Школа безопасности от Carlsberg Ukraine"

Компания приняла участие в экопроекте фестиваля "Аграрная Республика" для студентов НУБиП. Компания наградила победителей грантом в 220 тыс. грн.

Дополнительно, PJSC Carlsberg Ukraine провела более 25 познавательных экскурсий для студентов на своих заводах. В частности, мы поддерживаем молодых специалистов по программам стажировки. Компания предлагает локальные и региональные программы – на шесть месяцев и на два года, позволяющие талантам без предварительного опыта получить практические навыки в международной компании.

Вода, которую не встретишь в магазине

В 2022 году PJSC Carlsberg Ukraine начала разливать гуманитарную питьевую воду для нужд общества.

Раздача гуманитарной питьевой воды

По состоянию на сентябрь 2024 года произведено около 500 тыс. дал. Благотворительная вода не предназначена для продажи, а распределяется и доставляется в сотрудничестве с благотворительными фондами.

В 2025 году мы продолжим производство и поставку воды наиболее нуждающимся в регионах.

Один из примеров сотрудничества бизнеса и общества – Львов

Несмотря на то, что мы будем праздновать 310 лет пивоварни в 2025 году, производство достаточно инновационное и современное. Конечно, это было бы невозможно без инвестиций. Каждый год компания инвестирует порядка 200 миллионов гривен во Львовское подразделение.

С 2022 года 30% стоимости билетов в музейно-культурный комплекс "Львиварня" компания направляет на развитие города. Благодаря этой поддержке в 2024 году создали центр ментального здоровья в больнице Святого Луки, обустроили убежище для переселенцев, снабдив его плитами для приготовления пищи, а также провели аудит доступности инфраструктуры Львовской общины для дальнейшей реконструкции.

В частности, в рамках программы "Город лечит" комплекс "Львиварня" провел бесплатные экскурсии почти для 300 ветеранов, проходящих реабилитацию в центрах города. Дополнительно продолжает действовать программа "Подвешенный билет". Каждый посетитель может приобрести и подарить билет для военных или внутренне перемещенных лиц. По состоянию на декабрь 2024 года "Львиварня" насчитывает более 100 подвешенных билетов.

Инициатива "Возьми дом под опеку", начатая мэром Львова Андреем Садовым, также получила поддержку от Carlsberg Group. Компания первой присоединилась к восстановлению зданий, поврежденных в результате ракетных обстрелов Львова в сентябре 2024 года, выделив €50 тыс.

Реабилитация ветеранов

В 2024 году PJSC Carlsberg Ukraine реализовала инициативу "Карточки для ветеранов", в рамках которой 20 защитников, проходивших протезирование в "Клинике святого Николая", получили индивидуальные медицинские карты. Их они смогут использовать для реабилитационных услуг в клинике в течение 2025 года.

Первые участники инициативы "Карты для ветеранов"

Кроме того, в декабре 2024 года PJSC Carlsberg Ukraine стала соорганизатором "Рождественского сбора", инициированного Фондом Украинской ассоциации футбола. Благотворительная акция продлилась со 2 по 24 декабря и объединила украинцев для сбора средств на закупку реабилитационного оборудования. Общая сумма составила почти 3 млн гривен, из которых 1 млн – дополнительный взнос PJSC Carlsberg Ukraine.

Также через платформу U24 PJSC Carlsberg Ukraine перечислила еще 3 млн гривен на лечение, реабилитацию и протезирование пострадавших от войны. Эта помощь стала возможной благодаря активности бренда ТМ "Львовское", который является Национальным спонсором сборной Украины по футболу. Одной из ключевых инициатив стал проект "Лев Матча" – программа, в рамках которой голоса болельщиков из каждого футбольного матча сборной Украины конвертируются в донаты, приумноженные компанией, и направляются в благотворительные фонды. В 2024 году общая сумма "Льва Матча" при поддержке PJSC Carlsberg Ukraine составила 2 млн гривен.

С каждой гривной инвестиций, с каждым литром гуманитарной воды, с каждой стипендией для молодых ученых и с каждой инициативой по поддержанию реабилитации мы становимся частью больших изменений. PJSC Carlsberg Ukraine – это больше, чем пиво. Мы стремимся объединять инновации, человечность и поддержание устойчивого будущего.